NEOS: Stoppen wir die Finanzierung von Putins Krieg

Gerald Loacker: „Es müssen endlich alle russischen Oligarchen mit harten Sanktionen belegt werden.“

Wien (OTS) - Im Vorfeld des heute stattfindenden EU-Gipfels rund um ein fünftes Sanktionspaket gegenüber Russland betont NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker, dass der Druck auf Russland durch Europa maximal erhöht werden muss und fordert die österreichische Bundesregierung auf, weitere Sanktionen mitzutragen, um den Druck auf Putin zu erhöhen. „Noch nie gab es so scharfe Sanktionen gegen Russland wie jetzt – aber der wirtschaftliche Druck auf das Regime muss weiter erhöht werden, damit dieser Angriffskrieg ein schnelles Ende findet. Das ist nicht nur für die Menschen in der Ukraine überlebensnotwendig, auch der österreichischen Wirtschaft schadet jeder Tag des Krieges.“



NEOS appellieren daher an Bundeskanzler Nehammer, die Finanzierung von Putins Krieg zu stoppen. Loacker: „Dazu müssen endlich alle russischen Oligarchen auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Und es müssen die Sanktionen gegen die Oligarchen auch tatsächlich umgesetzt und ihre Vermögen eingefroren werden. Andere EU-Länder sind da schon viel konsequenter, das erwarten wir auch von Österreich.“















