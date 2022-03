FPÖ – Mühlberghuber: Verzögerungen bei Familienbeihilfeverfahren müssen endgültig Geschichte sein

Wien (OTS) - „Die Familienbeihilfe soll in Zukunft schneller, unbürokratisch und ohne wiederholte Antragstellung bei den Familien ankommen. Dafür wurde das digitales Beihilfeverfahren FABIAN entwickelt. Ich hoffe, es funktioniert. Zeit wird’s – immerhin hat der Rechnungshof schon vor rund 20 Jahren empfohlen, das Familienbeihilfeverfahren weiterzuentwickeln. Und die ÖVP hat dieses Projekt seit 2019 auch schon zumindest dreimal präsentiert“, betonte heute FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Edith Mühlberghuber bei der Debatte im Nationalrat zur Novelle des Familienlastenausgleichsgesetzes

In den vergangenen Jahren sei es immer wieder zu Verzögerungen bei der Auszahlung der Familienbeihilfe gekommen und manche hätten oft monatelang auf ihr Geld warten und mehrfach Anträge stellen müssen. „So geht man mit Familien nicht um, das ist beschämend und der Unmut der Familien vollkommen verständlich“, sagte Mühlberghuber.

„Die Kostenlawine, die über Österreich hinwegrollt, trifft ja insbesondere Familien sehr hart. Man kann also nur hoffen, dass die ÖVP einmal hält, was sie verspricht und die Familien zumindest in diesem Punkt nicht enttäuscht werden. Sie müssen vom bürokratischen Aufwand entlastet werden und sich darauf verlassen können, dass sie die Familienbeihilfe pünktlich und in der ihnen zustehenden Höhe am Konto haben. Verzögerungen bei Familienbeihilfeverfahren müssen nun endgültig Geschichte sein“, betonte die FPÖ-Familiensprecherin.

