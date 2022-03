Schmuckenschlager: Ressourcen des Klimarates sind besser einzusetzen

Klimarat der Bürgerinnen und Bürger ist leider nur PR und Kampagne des Ministeriums

Wien (OTS) - Der Klimarat der Bürgerinnen und Bürger sei leider nur PR und eine Kommunikationskampagne des Ministeriums. "Wir haben nun traurige Gewissheit, dass der Klimarat als gut dotierter Gedankenaustausch konzipiert ist und für die Österreicherinnen und Österreicher keinen Mehrwert generiert", sagte Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) NÖ, in einer Aussendung.



"Wir brauchen keine neuen Zielsetzungen und Empfehlungen. Wir müssen umsetzen und zwar rasch. Durch Corona und jetzt aktuell den Ukraine-Krieg ist klar: Unsere Versorgungssicherheit und unsere Energieunabhängigkeit haben Priorität. Die Zeit der Workshops ist vorbei", so Schmuckenschlager entschlossen.



Hunderte Projekte von Wind, Photovoltaik über Biogas bis hin zur Wasserkraft liegen auf und werden geprüft. Hier müssen schnellere Verfahren und speziell Bewusstseinsbildung erfolgen. "Das wäre der Bereich, in dem genügend Mittel zur Verfügung stehen sollten, zwei Millionen wären ein sehr guter Anfang gewesen. Wir wären besser beraten, die Bevölkerung noch mehr einzubinden und bei der Energiewende mitzunehmen. Zahlreiche Bürgerinitiativen zeigen, dass die Information nicht gut genug weitergegeben wird. Wir haben die Antworten zur Unabhängigkeit und auch das Know-how unserer Unternehmen, die weltweit führend im Bereich erneuerbare Energien sowie im Umwelt- und Klimaschutz sind. Ressourcen richtig einsetzen und umsetzen", gibt Schmuckenschlager die Richtung vor. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Abteilung Agrarkommunikation, Landwirtschaftskammer NÖ

Tel.: 05 0259 28000

E-Mail: agrarkommunikation @ lk-noe.at