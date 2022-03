Strasser/Schmiedtbauer: EU-Politik auf Versorgungssicherheit ausrichten

Überwältigende Mehrheit für Resolution zur Ernährungssicherheit im Europaparlament

Wien (OTS) - Die Nutzung von Greening-Flächen soll freigegeben, eine 500 Mio. Euro schwere Krisenreserve mobilisiert und Lagerkostenzuschüsse für Schweinefleisch gezahlt werden. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der gravierenden Auswirkungen auf Agrarmärkte und Lebensmittelpreise sprechen Simone Schmiedtbauer, ÖVP-Agrarsprecherin im Europaparlament, und Bauernbund-Präsident Georg Strasser von einem "ersten Umdenken" in Brüssel.

"Produktionseinschränkungen sind jetzt absolut fehl am Platz. Wir brauchen jeden Quadratmeter Boden in Europa, um zumindest einen Teil der fehlenden Ernte aus der Ukraine zu kompensieren. Die Aufgabe unserer Bäuerinnen und Bauern ist es jetzt einmal mehr, einen Beitrag für die Versorgungssicherheit in Europa und in der Welt zu leisten", so Strasser. Die Klimaziele des Green Deals stehen laut Strasser nicht zur Diskussion: "Es muss weiterhin um den Schutz unserer Lebensgrundlage gehen. Der Weg dorthin gehört aber angepasst."

Mit dem Angriffskrieg Russlands hätten sich laut Schmiedtbauer sämtliche Rahmenbedingungen der EU völlig verändert: "Es ist höchste Zeit zu handeln. Das tun wir mit der heutigen Resolution. Europa hat eine Verantwortung - nicht nur für seine Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch für die Menschen über die Grenzen Europas hinaus."

Schmiedtbauer fordert eine auf Versorgungssicherheit ausgerichtete EU-Politik: "Wir müssen die EU-Gesetzespakete für den Agrarsektor, die 'Farm to Fork'- und Biodiversitätsstrategie, neu bewerten und unsere Lebensmittelproduktion steigern. Zudem brauchen wir echte Unterstützung für die Landwirte in der Union. Sie sind trotz der exorbitant hohen Futtermittel-, Dünger- und Spritpreise für unsere Ernährungssicherheit im Einsatz. Außerdem müssen stillgelegte EU-Anbauflächen vorübergehend für die Lebensmittelproduktion freigegeben werden. Auf diese Forderung von uns hat die Kommission gestern, Mittwoch, endlich reagiert."

In der EU werden 4 Mio. ha Ackerfläche zusätzlich für die Lebensmittelproduktion freigegeben, die bisher im Namen des Umweltschutzes stillgelegt waren. "Alleine in Österreich können so rund 27.000 t Weizen angebaut und rund 45 Mio. Brote gebacken werden", so Schmiedtbauer. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Bauernbund Österreich

Lisa Neuhauser, BA

Pressesprecherin & Leitung Kommunikation

Tel.: +43 664 1443109

Mail: l.neuhauser @ bauernbund.at

www.bauernbund.at