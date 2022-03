Ukraine - SPÖ-Yilmaz: Bitte warten auf blaue Karten? Integration ab Tag eins!

Schnelle Integration ist gut für Vertriebene und für Österreich

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Integrationssprecherin Nurten Yilmaz zeigt sich heute verärgert, nachdem durch den „Standard“ veröffentlicht wurde, dass noch keine einzige blaue Karte für die Vertriebenen aus der Ukraine ausgegeben wurde. Diese blaue Karte ist Grundvoraussetzung für die Aufnahme in Österreich – für den Arbeitsmarkt, Deutschkurse, die Grundversorgung und den Schuleintritt. Yilmaz: „Es braucht Integration ab Tag eins! Wir dürfen die Vertriebenen aus der Ukraine nicht wochenlang auf ‚Bitte warten‘ stellen – je schneller sie in den Alltag in Österreich integriert werden, desto besser ist es für die Vertriebenen und für Österreich. Die Massenzustromrichtlinie der EU trat am 14.3. in Kraft – wo bleibt die Umsetzung?“ ****



Übergangslösungen für einzelne Bereiche – wie den Schuleintritt – seien zwar besser als nichts, Yilmaz hinterfragt jedoch, wieso nicht eine vorläufige blaue Karte ausgestellt wird: „Jeder Mensch bekommt einen vorläufigen Führerschein, warum gibt es keine vorläufige blaue Karte mit begrenzter Gültigkeit, bis die Produktion der Plastikkarten endlich funktioniert? Würden das Innenministerium und das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl wirklich ‚schnell und unbürokratisch‘ helfen wollen, dann gäbe es so eine Lösung.“ Gerade, dass es nicht möglich ist, die angebotenen Deutschkurse ohne blaue Karte zu besuchen, ist für Yilmaz unverständlich: „Deutsch ist Integrationsvoraussetzung. Selbst wenn die Vertriebenen auf die Arbeitsmarktzulassung länger warten müssen, wäre ihnen sehr geholfen, wenn sie vorher erste Deutschkenntnisse sammeln könnten.“ (Schluss) sd/bj

