OSCARS 2022: Deutschsprachige Free-TV-Premiere für Joaquin Phoenix als Batmans Erzrivale „Joker“ am 26. März in ORF 1

Außerdem: Weitere Oscar-prämierte Hollywood-Hits und die ORF-1-Oscar-Nacht am 27. März mit Lillian Moschen und Alexander Horwath

Wien (OTS) - Für den besten Hauptdarsteller und die beste Filmmusik erhielt „Joker“ bei den Oscars 2020 jeweils einen Preis. Regisseur Todd Phillips erzählt in seinem Meisterwerk – zu sehen als deutschsprachige Free-TV-Premiere am Samstag, dem 26. März 2022, um 22.20 Uhr in ORF 1 – die packende und eindringliche Ursprungsgeschichte von Batmans zynischem Erzrivalen. Joaquin Phoenix brilliert in seiner Oscar-gekrönten Tour de force als Arthur Fleck. Immer wieder gedemütigt scheitert er an der prekären Situation in Gotham City, bis er als Clown geschminkt zum gefährlichsten Verbrecher der Stadt avanciert. Neben Phoenix sind in weiteren Rollen u. a. Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Bill Camp, Shea Whigham und Brett Cullen zu sehen. Das Drehbuch stammt von Todd Phillips und Scott Silver.

Die Oscar-Nacht in ORF 1

Am 27. März 2022, in der Nacht von Sonntag auf Montag, findet nach zwei Pandemie-Ausgaben in den Vorjahren wieder eine opulente Oscar-Show in Los Angeles statt – und der ORF ist ab 0.45 Uhr bis ca. 5. 00 Uhr Früh live mit dabei! Durch eine dreiteilig gestaltete ORF-1-Oscar-Nacht mit Vorberichten, Red Carpet und Übertragung der Gala aus dem Dolby Theatre in Hollywood führen in bewährter Manier auch heuer ORF-Kulturjournalistin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath. Das Duo analysiert im Studio im ORF-Zentrum alle wichtigen Themen rund um die heurige Vergabe der begehrten Trophäen, aus L.A. zugeschaltet berichtet wieder ORF-Filmexperte Christian Konrad.

Zur Einstimmung auf die Oscar-Nacht zeigen ORF 1 und ORF 2 themenaffine Filmproduktionen: So stehen ab 20.15 Uhr in ORF 1 das u. a. Oscar-gekrönte Elton-John-Biopic „Rocketman“ sowie das Filmporträt „Elton John – A Life in Song“ (22.10 Uhr) anlässlich des 75. Geburtstags des Popstars und Oscar-Preisträgers (am 25. März) auf dem Programm. Um 23.50 Uhr zeigt ORF 1 das Porträt eines weiteren Oscar-Stars: „Christoph Waltz – Der Charme des Bösen“. ORF 2 präsentiert um 23.05 Uhr die „dokFilm“-Premiere „Nackt! Hollywood zwischen Prüderie und Provokation“.

Zur diesjährigen Preisverleihung stehen außerdem noch mehr Oscar-prämierte Hollywood-Hits auf dem ORF-1-Programm: die Neil-Armstrong-Story „Aufbruch zum Mond“ (25. März, 0.25 Uhr) mit Ryan Gosling, weiters am 26. März das Road-Movie „Green Book – Eine besondere Freundschaft“ (20.15 Uhr) und der Kult-Thriller „Das Schweigen der Lämmer“ (0.10 Uhr) mit Anthony Hopkins und Jodie Foster. Am 27. März heißt es im gleichnamigen Animationsabenteuer „Alles steht Kopf“ (14.45 Uhr), gefolgt von einem weiteren Animations-Hit: „Coco – Lebendiger als das Leben“ (16.15 Uhr).

Mehr zum Inhalt von „Joker“ am 26. März um 22.20 Uhr in ORF 1

Gotham City, 1981. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) lebt in einer heruntergekommenen Wohnung, wo er sich liebevoll um seine gebrechliche Mutter Penny (Frances Conroy) kümmert. Mit Gelegenheitsjobs als Straßenclown hält er sich über Wasser. Dabei ist es sein großer Traum, als Stand-up-Comedian durchzustarten. Tägliche Demütigungen und seine aussichtslose Situation lassen in ihm aber Wut und Zorn wachsen.

Details zu allen ORF-Oscar-Highlights 2022 sind unter presse.ORF.at abrufbar.

