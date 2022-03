Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 25.3.: „Die Bankomaten werden noch befüllt“

Wien (OTS) - „Die Bankomaten werden noch befüllt“ lautet der Titel des Interviews, das Ellen Lemberger mit Gerhard Bösch, dem Leiter der größten ukrainischen Bank, führt – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 25. März um 9.42 Uhr in Ö1.

Seit rund einem Monat wird die Ukraine von Russland militärisch angegriffen. Millionen Menschen sind auf der Flucht, Millionen aber auch in der Ukraine geblieben. Sie brauchen nach wie vor Geld, um einkaufen zu können und ihr Leben zu bestreiten – so gut es die Sicherheits- und Versorgungslage zulässt. Die PrivatBank Ukraine ist die größte Bank des Landes mit rund 20.000 Beschäftigten und 20 Millionen Kunden. Mitte letzten Jahres hat der Vorarlberger Gerhard Bösch die Leitung der zwangsverstaatlichten Bank übernommen. Seine Aufgabe war eigentlich, die Bank auf eine Privatisierung vorzubereiten. Jetzt ist er als Kriegs-Manager im Einsatz und versucht mit seinem Team, die Versorgung der Menschen mit Geld so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Mit Beginn des Krieges hat er die Ukraine verlassen, in wenigen Tagen will er beruflich zurückkehren. Ellen Lemberger hat ihn in Wien zu einem Gespräch getroffen.

