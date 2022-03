FPÖ – Steger/Kassegger: Erzählung und Handeln sind bei der ÖVP zwei verschiedene Welten

Volkspartei stimmt im EU-Hauptausschuss gegen ihre eigenen Versprechen

Wien (OTS) - „In keiner anderen Partei ist der Unterschied zwischen dem, was versprochen wird, und dem, was dann getan wird, so groß wie in der ÖVP. Das wurde im heutigen EU-Hauptausschuss wieder einmal sehr gut sichtbar“, erklärten FPÖ-Europa-Sprecherin NAbg. Petra Steger und FPÖ-Außenpolitik-Sprecher NAbg. Axel Kassegger. ÖVP-Bundeskanzler Nehammer sagte wörtlich im Ausschuss: „Wir sind gegen eine Schuldenunion.“ Und auch ÖVP-Europaministerin Edtstadler hob hervor, dass der Wiederaufbaufonds „NextGenerationEU“ ein einmaliges Instrument gewesen sei. Trotzdem lehnten ÖVP und Grüne den FPÖ-Antrag „Nein zum weiteren Ausbau der Schuldenunion“ ab.

Besorgniserregend aus freiheitlicher Sicht sei auch das Nein der ÖVP zur Ablehnung eines Verteilungsmechanismus in Migrationsfragen. Ein entsprechender FPÖ-Antrag wurde abgelehnt. Und auch im dritten Bereich, dem effizienten Abschluss von Rückübernahmeabkommen mit anderen Staaten, glänzten die Regierungsparteien durch Ablehnung.

Entlarvend sei auch das Verhalten des Kanzlers in der Energiefrage gewesen. Der FPÖ-Abgeordnete wollte von Nehammer wissen, wie hoch denn die Kosten für die gewünschten Alternativen zum russischen Gas seien, die schlussendlich von den Steuerzahlern der EU-Mitgliedstaaten zu begleichen sein werden. Der Kanzler blieb eine Antwort schuldig. Stattdessen brachten die Regierungsparteien einen Antrag ein, wo neben Maßnahmen zur Minderung der Abhängigkeit von fossilen Energieimporten, der rasche Umstieg auf erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizienz auch die Beschleunigung der Arbeiten am „Fit for 55“-Paket der EU-Kommission enthalten ist. Petra Steger: „Anstatt die auf den österreichischen Bürger zurollende Kostenlawine zu stoppen, unterstützt die Regierung somit Vorschläge der Europäischen Kommission, welche zu massiven Mehrbelastungen für den Endkonsumenten führen werden. Wir haben diesen Antrag als einzige Partei abgelehnt.“

Insgesamt bleibe die ÖVP ihrem EU-hörigen Kurs treu, der seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts sogar so weit gegangen sei, die österreichische Neutralität aufs Spiel zu setzen. Axel Kassegger: „Das heutige Abstimmungsverhalten der ÖVP ist insofern entlarvend, als sie offenbar nicht bereit ist, konkrete Maßnahmen zu setzen, um die in Interviews gerne versprochene restriktive Migrationspolitik auch umzusetzen.“

