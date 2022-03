Lotto: Doppeljackpot – 2,3 Mio. Euro für den nächsten Sechser

Solo-Sechser bei LottoPlus in Salzburg, und Dreifachjackpot beim Joker

Wien (OTS) - Die Ergebnisse der Gewinnermittlung der Mittwochsziehungen waren ein Ebenbild jener von vergangenen Sonntag:

Auch am Mittwoch gab es keinen Sechser bei „6 aus 45“, einen Solo-Sechser bei LottoPlus und erneut keinen Joker.

Fortuna ließ sich für die Lotto-Ziehung aber auch nicht besonders viel einfallen und holte mit 10, 14 und 17 gleich drei Zahlen, die auch schon am Sonntag gekommen waren, in die „sechs Richtigen“. Somit geht es beim Sechser am kommenden Sonntag um einen Doppeljackpot mit einer Gewinnsumme von rund 2,3 Millionen Euro.

Drei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 33.000 Euro. Während ein Wiener und ein Steirer jeweils per Quicktipp erfolgreich waren, setzte ein weiterer Steirer auf das System 0/09 und kam damit durch systembedingte Zusatzgewinne auf einen Gewinn von insgesamt mehr als 39.000 Euro.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es erneut einen Solo-Sechser. Diesmal wurde er per Quicktipp in Salzburg erzielt und ist mehr als 231.000 Euro wert. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 250.000 Euro.

Joker

Beim Joker schließlich gab es zum dritten Mal hintereinander keinen Wettschein mit der richtigen Zahlenkombination. Damit geht es am Sonntag um einen Dreifachjackpot, der mit rund 750.000 Euro gefüllt sein wird.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. März 2022

DJP Sechser, im Topf bleiben EUR 1.423.964,62 – 2,3 Mio. warten 3 Fünfer+ZZ zu je EUR 33.101,40 113 Fünfer zu je EUR 958,60 234 Vierer+ZZ zu je EUR 138,80 4.712 Vierer zu je EUR 38,30 5.011 Dreier+ZZ zu je EUR 16,20 69.857 Dreier zu je EUR 4,60 173.217 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 1 2 10 14 17 24 Zusatzzahl 34

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. März 2022

1 Sechser zu EUR 231.151,60 48 Fünfer zu je EUR 1.127,90 2.071 Vierer zu je EUR 23,30 36.483 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 2 4 13 33 39 41

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 24. März 2022

3fach JP Joker, im Topf bleiben EUR 566.321,71 – 750.000 Euro warten 12 mal EUR 8.800,00 76 mal EUR 880,00 791 mal EUR 88,00 8.599 mal EUR 8,00 86.623 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 4 0 3 8 6

