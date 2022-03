Italienisches Klavier-Duo am 28.3. im Bezirksmuseum 21

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung der „Wiener Instrumentalsolisten“ gastiert am Montag, 28. März, das international geschätzte Klavier-Duo Schiavo-Marchegiani im Saal des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl). Das Konzert mit den erstklassigen Pianisten Marco Schiavo und Sergio Marchegiani war für November geplant und musste auf Grund der Corona-Pandemie verlegt werden. Beim Auftritt im Rahmen der Konzert-Reihe „Musik aus Geschichte und Gegenwart“ tragen die Künstler ausgewählte Werke von Brahms, Mozart und anderen bedeutenden Tondichtern vor. Die Veranstaltung fängt um 19.30 Uhr an. Eintrittskarten sind an der Abend-Kasse (ab 19.00 Uhr) um 23 Euro erhältlich. Reservierung von Karten und Auskünfte: Telefon 0699/111 62 984. Informationen via E-Mail: office@wienerinstrumentalsolisten.at.

Besucherinnen und Besucher des Klavier-Konzerts im Museum werden um Einhaltung der aktuellen Corona-Regelungen ersucht. Marco Schiavo und Sergio Marchegiani haben eine Vielzahl an Auftritten auf großen Bühnen in aller Welt absolviert. Neben ihrer oftmaligen Zusammenarbeit mit renommierten Orchestern sind zahlreiche erfolgreiche CDs („Mozart for Two“, „Brahms: Dances“, „Schubert for Two“, etc.) erwähnenswert. Im Internet veröffentlicht das italienische Klavier-Duo eine detaillierte Präsentation: www.duoschiavomarchegiani.it.

Regelmäßig ist das Bezirksmuseum Floridsdorf der Schauplatz interessanter Veranstaltungen, darunter Ausstellungen, Musik-Abende und Lesungen. Als Koordinator der Aktivitäten fungiert der ehrenamtliche Museumsleiter Ferdinand Lesmeister: Telefon 0664/55 66 973. Der Bezirkshistoriker beantwortet auch Fragen per E-Mail: bm1210@bezirksmuseum.at.

