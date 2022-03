„Starmania 22“: Zweite Finalshow am 25. März ab 20.15 Uhr in ORF 1

Jury und Publikum entscheiden über Top Ten

Wien (OTS) - Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten ist der Einzug in die zweite Finalshow von „Starmania 22“ gelungen: Sie stehen am Freitag, dem 25. März 2022, live ab 20.15 Uhr in ORF 1 auf der Bühne, um das Publikum mit ihren stimmgewaltigen Aufritten zu begeistern. Ihre Songs sind dabei so unterschiedlich wie die Nachwuchstalente selbst:

Von Vorjahres-Juror Tim Bendzkos „Keine Maschine“, über „Rude“ von MAGIC! bis hin zu „Dance with Somebody“ von Mando Diao. Das Ziel des Abends ist klar: Neben der aus Erfolgssänger und „Amadeus“-Preisträger Josh., Artistin und Model Lili Paul-Roncalli sowie Gastjuror Lemo bestehenden Jury gilt es auch, die Zuschauerinnen und Zuschauer zu begeistern – denn sie bestimmen mittels Televoting mit, wer ein Ticket für die nächste Show erhält. Der Jurorin und den Juroren steht außerdem je ein „Star-Ticket“ zur Verfügung, das drei „Starmaniacs“ davor bewahren kann, bis zur Entscheidung am Ende der Show – wenn Moderatorin Arabella Kiesbauer verkündet, wer die meisten Publikumsstimmen erhalten hat – zittern zu müssen. Ein weiterer Kandidat oder eine weitere Kandidatin zieht durch das „Jury-Ticket“ der Fix-Jury in die nächste Runde ein. Für unterhaltsame Kommentare und Infos zu den „Starmaniacs“ sorgt auch in der zweiten Finalshow Ö3-Star Philipp Hansa.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der zweiten Finalshow am 25. März, live ab 20.15 Uhr in ORF 1, (in alphabetischer Reihenfolge) und ihre Songs:

Khira Ayers: Die 19-Jährige aus Wien ist Schülerin und singt „Tell Me You Love Me“ von Demi Lovato.

Judith Lisa Bogusch: Die 21-jährige Studentin der Medienmusik wohnt in Wien und stammt aus Matrei in Osttirol. Sie performt „Keine Maschine“ von Tim Bendzko.

Stefan Eigner: Der 22-jährige Wiener ist Sänger und Karaoke-DJ. Er gibt „Shivers“ von Ed Sheeran zum Besten.

Daniel Fink: Der 26-jährige Tiroler ist Pfleger und Musiker. Er steht mit „Bilder von Dir“ von Laith Al-Deen auf der Bühne.

Martin Furtlehner: Der 24-jährige Medizinstudent und Musiker stammt aus Ardagger Stift in Niederösterreich. Sein Song ist „I Don't Want to Be“ von Gavin DeGraw.

Kevin Gratz: Der 20-jährige Einzelhandelskaufmann kommt aus Kapfenberg in der Steiermark und tritt mit „Somewhere over the Rainbow“ von Israel Kamakawiwo’ole auf.

Sebastian Holzer: Der 21-jährige Student der Gesundheits- und Krankenpflege stammt aus Payerbach in Niederösterreich und geht mit „Dance with Somebody“ von Mando Diao an den Start.

Nadja Inzko: Die 26-jährige Sozialpädagogin kommt aus Klagenfurt in Kärnten und singt „Niemand“ von Gregor Meyle.

Josef Kobinger: Der 17-jährige Schüler lebt in Neustift im Stubaital in Tirol und gibt „Father and Son“ von Cat Stevens zum Besten.

Lukas Meusburger: Der 20-jährige Student kommt aus Bizau in Vorarlberg. Sein Song ist „Rude“ von MAGIC!.

Marco Spiegl: Der 23-jährige Tiroler aus Oberperfuss ist Musiker und tritt mit „Can’t Help Falling in Love“ von Elvis Presley auf.

Valentina Thoms: Die 15-jährige Schülerin lebt in Altmünster am Traunsee und geht mit „Hand in Hand“ von Julian le Play an den Start.

Entscheidung über die diesjährigen Top Ten

In der zweiten Finalshow singen die zwölf „Starmaniacs“ nach dem Prinzip der Qualifikationsshows um zehn Tickets für die nächste Runde. Dabei scheiden zwei Kandidatinnen oder Kandidaten aus. Die Jurorin und Juroren können je ein „Star-Ticket“ vergeben. Das Publikum hat in dieser Finalshow mittels Televoting außerdem die Möglichkeit, sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die nächste Runde zu wählen. Der Fix-Jury steht am Ende der Show ein gemeinsames „Jury-Ticket“ zur Verfügung, mit dem sie einem Kandidaten oder einer Kandidatin mit zu wenig Publikumsstimmen doch noch das Weiterkommen in die nächste Runde sichert.

„Starmania 22“ in den ORF-Radios: Ö3-Podcast und die FM4 „Starmanics“

Was passiert bei Österreichs größter musikalischer Talentsuche hinter dem Showvorhang? Ö3 schaut und hört ganz genau hin: Martin Krachler und Max Bauer begleiten die „Starmaniacs“ backstage und ganz persönlich. Die Highlights rund um die freitägliche TV-Sendung gibt es im Ö3-„Supersamstag“ (von 6.00 bis 12.00 Uhr). Längere Interviews, persönliche Einblicke und die Top-Themen der „Starmaniacs“ sind im offiziellen „Starmania“-Podcast zu hören – immer ab Samstagnachmittag auf der Ö3-Website und in der ORF-Radiothek (https://radiothek.ORF.at/). Auf FM4 betrachten Alica Ouschan, Mimi Gstaltner und Philipp Emberger „Starmania 22“ durch die gelbe Brille. Jeden Freitag steht von 21.00 bis 22.00 Uhr alles rund um die beliebte Castingshow und ein Blick hinter die Kulissen auf dem FM4-Programm. Von 22.00 bis 23.00 Uhr lassen die FM4-Superfans die Show Revue passieren und widmen sich den Highlights des Abends – von leider geil bis leider nein. Unter #fm4starmanics teilen die FM4-Hörerinnen und -Hörer ihre Gedanken zur Show.

Dabei sein auf mein.ORF.at

Die Mitmach-Seite mein.ORF.at erweitert das Online-Angebot rund um „Starmania 22“ und bietet mit laufend neuen Aktionen, unterhaltsamen Spielen für die Show und interaktiven Elementen die perfekte Begleitung für den TV-Abend. Fans können mit eigenen WhatsApp-Sticker-Paketen und digitalen Autogrammkarten ihre Unterstützung für die „Starmaniacs“ zeigen. Mit dem „Starmania“-Scoreboard schlüpft das Publikum in die Rolle der Jury und bewertet die Auftritte der Kandidatinnen und Kandidaten. Weitere Aktionen und Spiele folgen im Laufe der Staffel.

„Starmania 22“ umfassend barrierefrei

„Starmania 22“ wird umfassend barrierefrei in ORF 1 ausgestrahlt. Wie bereits bei der vorhergehenden Staffel der ORF-Show stehen für gehörlose und hörbehinderte Zuschauerinnen und Zuschauer im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie in der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Der Audiokommentar für das blinde und sehbeeinträchtigte Publikum wird live von den erfahrenen Blindenkommentatoren Sebastian Aster, Sebastian Kaufmann, Wolfgang Slavik, Bernd Kainz und Johannes Kloiber-Karner gesprochen und auf der zweiten Tonspur übertragen, einzustellen über die Fernbedienung.

