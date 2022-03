Mandl zur Anhörung über EU-Pflegestrategie: "Pflegeberufe aufwerten"

Öffentliche Anhörung im Europaparlament - Mandl will auch Pflege Angehöriger stärker in den Blick nehmen

Brüssel (OTS) - "Wir müssen uns mit zwei unverrückbaren Faktoren intensiv auseinandersetzen: Die Bevölkerung altert und der Pflegepersonalbedarf steigt dadurch. Bis 2030 werden in der EU laut Schätzungen rund elf Millionen weitere Pflegekräfte nötig sein. Dafür brauchen wir die notwendigen Ausbildungen und Umschulungen. Dazu müssen die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessert werden. Die Pflegeberufe gehören aufgewertet und die Pflege Angehöriger gehört stärker in den Blick genommen. Die Herausforderungen reichen von den Ausbildungsplätzen über die Entlohnung bis zur sozialen Absicherung", sagt Lukas Mandl, Arbeitsmarktsprecher der ÖVP im Europaparlament, zur heutigen öffentlichen Anhörung zur European Care Strategy im Arbeitsmarktausschuss des Europaparlaments in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss für die Rechte der Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. (Schluss)

