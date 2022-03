'Takeover': Ai Weiwei übernimmt Jubiläumsausgabe der ‚Presse am Sonntag‘

Der Künstler gestaltet Sonderedition zum 13. Geburtstag

Wien (OTS) - Der chinesische Künstler und Aktivist Ai Weiwei ist derzeit – nach eigenen Angaben – in seiner bislang größten Retrospektive in der Wiener ALBERTINA MODERN zu sehen. Als Gastchefredaketur gestaltet der weltberühmte Künstler am kommenden Sonntag die Jubiläumsausgabe der ‚Presse am Sonntag‘.

Das ‚Takeover‘ des Gastchefredakteurs am 27. März fällt auf den 13. Geburtstag der ‚Presse am Sonntag‘. Die Idee dazu entstand im Zuge der aktuellen Ausstellung Ai Weiweis. Im vergangenen Oktober fand ein erstes Treffen mit dem Künstler, Presse-Chefredakteur Rainer Nowak, Presse am Sonntag-Chef Christian Ultsch und Albertina-Kuratorin Elsy Lahner in Wien statt. Im Jänner gab es eine weitere Redaktionssitzung auf dem Landgut des Künstlers nahe Lissabon.

Ai Weiwei ist mit seinen ‚Takeovers‘ mittlerweile durchaus gefragt: Bereits vor der Ausstellungseröffnung übernahm Ai Weiwei den Instagram-Account der ALBERTINA. Vergangenen Dienstag bespielte der Künstler erstmals die Oper in Rom mit seiner Turandot-Inszenierung.

Neben einem umfassenden Interview mit Ai Weiwei erwartet die LeserInnen ein Themenkomplex des Künstlers, der gerade auch durch die Lage in Europa höchst aktuell ist: der Kampf gegen autoritäre Systeme, Verfolgung, Flucht, Überwachung, und sein Einsatz für Freiheit, Menschenrechte und die Würde des Einzelnen. „Die Suche nach Humanität ist eng mit der Frage nach der Freiheit des Individuums verbunden. Wenn wir sehen, dass eine Gruppe oder ein Land mehr Möglichkeiten als andere besitzt, so stellt sich im Grunde immer die Frage, auf wessen Kosten diese Möglichkeiten gehen. Wo es keine Freiheit für alle gibt, gibt es in Wahrheit überhaupt keine Freiheit. Freiheit ist nicht teilbar“, so Ai Weiwei.

Die Ausstellung in der ALBERTINA MODERN ist bis 4. September zu sehen.

Presse am Sonntag

27. März 2022

Ai Weiwei

In Search of Humanity

16.März 2022 – 4.September 2022

ALBERTINA MODERN

