AK-Saatgut-Bibliothek für alle Hobbygärtner und solche, die es noch werden wollen

Klagenfurt (OTS) - Auch heuer finden alle Gartenfreunde und Hobbygärtner pünktlich zum Saisonstart fürs Garteln wieder eine eigens und liebevoll angelegte, kostenlose Saatgut-Bibliothek in den AK-Bibliotheken.

„Wer aufblühen will, muss Samen säen“, lautet ein altes Sprichwort. Eine Sammlung von verschiedenstem Gemüsesaatgut und Blumensamen erwartet alle Hobbygärtner und solche, die es noch werden wollen, auch heuer wieder in den AK-Bibliotheken in Klagenfurt und Villach. „Die Saatgut-Bibliothek ist dank der engagierten Kärntnerinnen und Kärntner ein voller Erfolg. Über 150 verschiedene Sorten und Samen aus der letzten Saison sind bereits wieder in unsere Saatgut-Bibliothek zurückgeflossen“, freut sich AK-Präsident Günther Goach.

„Damit das Vorhaben ‚eigener Garten‘ gelingt und sich wirklich jeder an Blumen oder an der Gemüseernte erfreuen kann, findet man in den AK-Bibliotheken natürlich auch eine eigens eingerichtete Fachabteilung für den Gartenbereich“, so Roman Huditsch, Leiter der AK-Bibliotheken und verweist gleichzeitig auch auf das dazu passende umfangreiche Literaturangebot.

So funktioniert die Saatgut-Bibliothek:

Mit der AK-Lesekarte* bis zu zwei Päckchen mit Blumen-, Kräutern oder Gemüsesaat aus den über 150 Sorten in der Bibliothek auswählen.

Das Saatgut zu Hause im Balkonkasten, im Garten oder in einen Topf auf der Fensterbank aussäen.

Sich an der Blütenpracht der Pflanzen erfreuen.

Warten bis die Pflanzen gewachsen sind und neues Saatgut geerntet werden kann.

Einen Teil des Saatgutes wieder in kleine Päckchen packen und diese beschriftet mit Datum und Inhalt in die Bibliothek mitbringen und anderen Gärtnern zur Verfügung stellen.

*Für eine Lesekarte hier registrieren: kaernten.arbeiterkammer.at/lesekarte

