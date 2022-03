Grüne Rudolfsheim-Fünfhaus/Moalla: Chance verpasst: Märzstraße bekommt Begrünung Light statt Parkerweiterung

Bezirks-SP fügt sich dem Druck der Stadträtin

Wien (OTS) - Die Märzstraße ist von je her von Verkehr und Lärm geplagt. Die Bevölkerung leidet nicht nur unter dem starken Durchzugsverkehr, sondern auch darunter, dass die Straße als Schnellfahr-Strecke für PS-starke Autos genutzt wird, vor allem nachts.

Hitzig diskutierte der Bezirk letztes Frühjahr die Pläne von Bezirksvorsteher Gerhard Zatlokal, die Märzstraße zwischen Pouthongasse und Tannengasse (die gesamte nördliche Seite des Reithofferparks) für den Verkehr - mit Ausnahme von Straßenbahn und Fahrrädern - zu sperren. Dazu sollte es neue Begrünungen in den freigewordenen Parkspuren geben. Teile der Anwohner:innen sammelten Unterschriften für und andere Teile gegen das Verkehrsprojekt.

„Nach zahlreichen Interventionen durch Stadträtin Sima wurden die Pläne Zatlokals allerdings gestoppt. Die ursprünglichen Ideen zur Einschränkung des Verkehrs sind Geschichte. Der neue Vorsitzende der Verkehrskommission präsentierte jetzt das, was übriggeblieben ist: Ein paar Pflanzen mehr, ein paar Parkplätze weniger“, kritisiert Haroun Moalla, Bezirksvorsteher-Stellvertreter (Grüne).

„Die Verkehrsberuhigung in der Märzstraße hätte einen neuen Grätzlkern geschaffen. Die Verkehrsberuhigung hätte den Reithofferplatz ein Stück weit zusammenwachsen lassen. Wer jetzt die neuen Bäume und Büsche auf der Märzstraße genießen will, muss wegen der Raser um sein Leben fürchten“, so Moalla.

Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at