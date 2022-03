Lässig oder elegant: Limitierte Oster-Edition der Original Sacher-Torte

Wien/Salzburg (OTS) - Die Original Sacher-Torte ist die ideale süße Begleitung für Osterbrunch oder Osterjause. Fans der schokoladigen Versuchung können zwischen zwei limitierten Sondermotiven wählen: Floral Elegance oder Mr. Rabbit. Mit dem Sacher Familien Package können zudem kleine und große Hotelgäste die frühlingshafte Stimmung Wiens und Salzburgs mit ganz besonderen Momenten erleben.

Zum perfekten Osterbrunch oder der Osterjause mit Freunden und Familie gehören süße Köstlichkeiten einfach dazu. Ob als persönliches Geschenk oder zum Teilen für alle: die Original Sacher-Torte ist das Highlight am Ostertisch. Passend zum Frühlingsfest präsentiert sich der Klassiker in neuem, limitiertem Gewand – und das gleich in zwei Designs: Mit „Floral Elegance“ heißen frische Farben und ein elegantes Blumenmuster den Frühling willkommen – die klassische Edition für echte Sacher-Fans. Ostern kann auch anders mit „Mr. Rabbit“ – lässig, ein wenig frech und doch 100 % Sacher.

Die Original Sacher-Torte in der Special Edition ist ab ab 1. April 2022 in der Confiserie in Wien, im Hotel in Salzburg sowie in den Cafés Graz und Innsbruck erhältlich oder kann ganz bequem auf shop.sacher.com bestellt werden. Damit der Traum aus Schokolade auch rechtzeitig zum Osterfest ankommt, sollten Bestellungen weltweit (vorbehaltlich Länder mit Zoll- und Liefereinschränkungen) bis 9 Werktage und österreichweit bis 5 Werktage im Voraus aufgegeben werden. Die Auflage ist limitiert und nur für kurze Zeit erhältlich.

Sacher Familien Package in Wien und Salzburg

Während in Wien Ostermärkte und -feste in die Stadt locken, versetzen die Osterfestspiele Salzburg in eine zauberhafte Stimmung. Mit dem Sacher Familien Package steht der perfekten Städtereise nichts mehr im Weg. Gemeinsam mit einem Tourguide für Kinder sowie Teddy Franz an der Pfote geht es auf Entdeckungsreise. Sagen, Geschichten und Historisches werden kindgerecht erzählt – Spaß und Spannung sind dabei für Klein und Groß garantiert. Neben dem Abenteuer in der Stadt lassen die Sacher Hotels in Wien und Salzburg keine Kinderwünsche offen. Bei der Ankunft erwartet die kleinen Gäste eine besondere Überraschung, in den Restaurants genießen sie ein eigens kreiertes „Petit Sacher“-Menü. Als besonderes „Zuckerl“ übernachten bis zu zwei Kinder im angeschlossenen Zimmer kostenlos.

Von Osterfrühstück bis Karfreitags-Fisch-Menü

Kulinarisch bietet das Sacher zu den Osterfeiertagen besondere Genussmomente. Im Sacher Eck und im Café Sacher Wien erwartet die Gäste am Ostersonntag und Ostermontag ein Osterfrühstück mit pikanten und süßen Köstlichkeiten, serviert auf der Etagere direkt am Tisch. Das Team der Roten Bar in Wien bietet wahlweise ein speziell für die Feiertage zusammengestelltes 3-, 4- oder 5-Gang-Menü. Am Karfreitag kommen Fischliebhaber zudem voll auf ihre Kosten – von Label Rouge Lachs mit Birne über Seezunge mit Brokkoli und Macadamia bis hin zu Wolfsbarsch mit Erdäpfel und Perigor Trüffel. In Salzburg öffnet das Restaurant Zirbelzimmer zu den Osterfeiertagen und verzaubert mit raffinierten Kreationen Familie und Freunde.

Mehr Information zu den Angeboten & zur Buchung



Bildmaterial zur freien Verwendung



Weiters Bildmaterial zur freien Verwendung Download

Rückfragen & Kontakt:

Markus Setznagel

Head of Marketing & Communications

+43 1 51456 1276

communications @ sacher.com

http://www.sacher.com