Grüne Hernals/Prauhart, Heuberger: Neuer Bezirksvorsteher Jagsch muss Hernals klimafit machen

Wien (OTS) - Heute wird in Hernals ein neuer Bezirksvorsteher gewählt: Peter Jagsch folgt der langjährigen Bezirksvorsteherin Ilse Pfeffer. „Wir zollen der scheidenden Bezirksvorsteherin Respekt und Anerkennung für ihren langjährigen Einsatz in Hernals. Von 2010-2020 hat Rot-Grün im Bezirk gemeinsam Projekte umgesetzt: Von der Neugestaltung der Ottakringer Straße bis zur erfolgreichen Einführung der Parkraumbewirtschaftung“, so Bezirksvorsteherin-Stellvertreterin Karin Prauhart.

„Am neuen Bezirksvorsteher wird es liegen, die Herausforderungen der Klimakrise in einer Zeit steigender Bevölkerungszahlen im Bezirk, bei steigenden Preisen für Lebensmittel und Energie, bei bald fehlenden Schul- und Betreuungsplätzen mitten in einer Umwelt, die durch die Klimakatastrophe massiv Schaden nimmt, zu meistern. Hernals soll für alle leistbar bleiben und muss rasch klimafit werden. Den Bezirk nur solide Verwalten wird in Zeiten der Klimakrise nicht ausreichen“, so Prauhart.

So solle es etwa im Zuge des U-Bahn-Baus eine konstruktive Planung in den nächsten Jahren geben. „Die U-Bahn bringt viele Vorteile, kann aber auch zu steigenden Mieten führen. Bei einer längeren Bauphase könnten Geschäfte abwandern, Arbeitsplätze verloren gehen und Leerstände zunehmen. Hier muss der Bezirk gegensteuern“, ergänzt Klubobmann Richard Heuberger von den Grünen Hernals.

"Wir geben dem neuen Bezirksvorsteher einen Vertrauensvorschuss für das kommende Jahr. Bis zum nächsten Frühjahr sollte der designierte Nachfolger die Hernalser:innen überzeugt haben, denn ein zukünftige Bezirksvorsteher muss sich diesen Herausforderungen stellen und ihnen gerecht werden“, so Prauhart und Heuberger.

