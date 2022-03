"Krone"-Gesundheitsexperte Wolfgang Exel bei "Katia Wagner - Der Talk" auf krone.tv: "Posten des Gesundheitsministers abschaffen"

Auch Top-Virologe Norbert Nowotny und Meinungsforscher und Politikexperte Christoph Haselmayer lassen bei Katia Wagner kein gutes Haar an der Corona-Politik der Bundesregierung.

Wien (OTS) - Abgesagte Impfpflicht, Öffnungen trotz hoher Neuinfektionszahlen und Unmut bei der Expertenkommission. Bei Katia Wagner haben die Gäste am Mittwochabend - Bundesparteiobmann der MFG, Michael Brunner, Virologe Norbert Nowotny, Meinungsforscher Christoph Haselmayer sowie Arzt und "Krone"-Gesundheitsjournalist Wolfgang Exel - kaum ein gutes Haar an der Corona-Politik der Bundesregierung lassen.



Virologe: „Öffnung im März war ein Wahnsinn!“



„Wir haben am Höhepunkt einer Infektionswelle geöffnet. Da braucht man kein Virologe sein, um zu sagen, dass das nicht funktionieren kann“, poltert Norbert Nowotny in Richtung Bundesregierung. Die abgesagte Impfpflicht solle man indessen „nicht verteufeln“ und für den Herbst besser noch in der Hinterhand behalten - weil uns Corona „schon einmal an der Nase herumgeführt“ hat, wie der Top-Virologe anmerkt.

MFG-Parteichef erwägt offen Antritt bei Bundespräsidentenwahl



Widerspruch kommt wenig überraschend vom Bundesparteiobmann der impfkritischen MFG. „Das Impfpflichtgesetz muss ersatzlos fallen!“, fordert Jurist Michael Brunner. Auf die Frage, wie denn die Politik auf die hohen Neuinfektionszahlen reagieren soll, schlägt Brunner eine unkonventionelle Lösung vor: „Man muss aufhören, zu testen. Wenn man den Testwahn beendet, dann ist auch die Pandemie beendet.“ Der MFG-Parteichef erwägt in der Sendung auch ganz offen einen Antritt bei der Bundespräsidentenwahl.

Arzt: „Posten des Gesundheitsministers abschaffen“



Für den Arzt und Gesundheitsexperten der Kronen Zeitung, Wolfgang Exel, ist das Testen hingegen weiterhin „unverzichtbar“. Besonders viel Hoffnung, dass der neue Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die Pandemie besser managt als sein Vorgänger, hat Exel jedoch nicht - und lässt bei Katia Wagner mit einem Vorschlag aufhorchen: Aufgrund der „Kompetenzlosigkeit“ des Amtes des Gesundheitsministers wäre es „vielleicht besser, dass man es abschafft“.

Polit-Experte: "Vertrauen in die Politik im Keller"



Auch Meinungsforscher und Politikexperte Christoph Haselmayer verteilt keine Vorschusslorbeeren an den neuen Minister: „Wer fünf Tage für eine Maskenverordnung braucht, ist ein Dilettant und kein Profi“. In dieser türkis-grünen Legislaturperiode könnte es noch einige Gesundheitsminister geben, vielleicht sogar „zwei bis drei“, so der Polit-Profi. Insgesamt sei das Vertrauen in die Politik im Keller, nicht zuletzt auch aufgrund des „Purzelbaums zurück“ in Sachen Impfpflicht.

