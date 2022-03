Volkskultur hautnah erleben beim 29. Kaltenhauser Gstanzlsingen

Traditionsveranstaltung mit bierigem Rahmenprogramm findet heuer wieder statt – Tickets noch erhältlich

Linz/Kaltenhausen (OTS) - Gereimter Spottgesang in Mundart, besser bekannt als Gstanzln, zählt zur musikalischen Volkskultur. In geselliger Runde werden diese in vielen Regionen Österreichs und Bayerns gerne aus dem Stehgreif im Dreivierteltakt vorgetragen. Ereignisse, die gute Traditionen lebendig halten und den Zusammenhalt unter den Menschen stärken, stehen auch bei Kaiser, einem der beliebtesten Fassbiere der österreichischen Gastronomie, hoch im Kurs. Kein Wunder, dass die Biermarke traditionell das Gstanzlsingen in Kaltenhausen unterstützt. Auch 2022 können sich die Interpreten des abwechslungsreichen Programms sehen lassen. Tickets für die Veranstaltungstermine am Samstag, 23. April und Sonntag, 24. April 2022 sind noch erhältlich!

Institution in der Volkskulturszene

Die Traditionsveranstaltung in Kaltenhausen verspricht wieder eine mitreißende musikalische Mischung von Interpreten aus Österreich und Bayern, die die reiche Volksmusiktradition zum Klingen bringen und hautnah erleben lassen.

Mit-Organisator und ORF-Moderator Philipp Meikl hat dafür einige Musikschmankerl fixiert:

Tom & Basti

Die beiden Niederbayern sind in Kaltenhausen bereits seit ihrem ersten Auftritt als beliebte „Rampensauen“ mehr als bekannt! Schon seit rund 20 Jahren touren diese Meister des Dialekthumors durch die Lande und machen ihrer Heimat – dem Bayrischen Wald – mit Musik, Gesang und Witz alle Ehre!

Krammerer Sänger

Die typische Innviertler Sängergruppe – authentisch, originell und zugleich innovativ am Puls unserer Zeit! Seit Jahren sorgen die g’standenen Männer für Höhepunkte in Kaltenhausen und sind mit ihrem Innviertler Landler gar nicht wegzudenken!

AusgfuXt

Mit viel Spontanität, Kreativität und Spielwitz verleihen die vier Musiker ihren Interpretationen einen ganz speziellen Touch, eben ausgfuXt! Gegensätze prallen aufeinander und verschmelzen zu einem gemeinsamen Ganzen – bodenständig im Ausseer Dialekt und weltoffen-eigenwillig in der Musik vermitteln sie das Besondere. Heuer erstmals auf der Kaltenhauser Bühne!

Josef Piendl, vulgo „BÄFF“

Er zählt zu den aktuell besten Gstanzl-Solisten in Bayern, überaus schlagfertig in seinen Vierzeilern bringt er sein Publikum in Höchststimmung. Dazu versteht es der BÄFF, mit humorvollen Eigenbau-Liedern und Witzen stets niveauvoll aufs Beste zu unterhalten!

Phühamania

Christine, Claudia, Sonja und Agnes sind als Frauenquartett im Oberösterreichischen Grenzraum zu Bayern seit Jahren bekannt und beliebt. Ihre Stärke liegt in ihrer inhaltlichen wie gesanglichen Qualität – ihr Auftritt ist bewusst weiblich, doch nie völlig männerverachtend! Wir freuen uns auf ihr Debüt in Kaltenhausen!

Hainbachmusi

Seit Jahren verstehen es diese hervorragenden Musikanten aus dem Flachgau, die musikalische Brücke zwischen den Vokalauftritten der einzelnen Interpreten stimmungsvoll herzustellen. Ihr Vortrag – getragen von der eigenen Spielbegeisterung – reißt das Publikum stets mit!

Irrsbergmusi

Aus der heimischen Blasmusik im Flachgau stammend, ist diese Gruppe bereits seit Jahren ein Inbegriff für traditionelles, schneidig-stimmiges Aufspielen bei diversen Anlässen. In Kaltenhausen übernehmen diese hervorragenden Musikanten immer wieder die stimmungsvollen Überleitungen zwischen den Gesangsinterpreten!

Bei dem von Kaiser Bier organisierten Fest kommt neben humorvollen Auftritten aber auch die österreichische Bierkultur nicht zu kurz. Gratisführungen durch die Spezialitätenmanufaktur Kaltenhausen machen nicht nur durstig, auch Schmankerl im neuen Bräustübl Kaltenhausen schmecken danach besonders gut.

Die Termine im Detail:

- Samstag, 23. April 2022, um 13:30 Uhr sowie um 19:30 Uhr

- Sonntag, 24. April 2022, um 11:00 Uhr sowie um 16:00 Uhr

Ticketverkauf

Tickets sind wie nachstehend erhältlich:

- Homepage: tickets.orf.at

- E-Mail: tickets @ orf.at

- Telefon: +43 (1) 87878 – 0 (telefonische Erreichbarkeit MO-FR 10:00 – 14:00 Uhr)

Tickets zu je 36 Euro, bei freier Sitzplatzwahl. Der Einlass in die Festhalle erfolgt jeweils 75 Minuten vor Beginn der Veranstaltung. Zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige Covid-Maßnahmen finden Anwendung. Mehr Informationen zum Gstanzlsingen mit Kaiser gibt es auch online auf www.kaiserbier.at oder www.kaltenhausen.at

Über Kaiser

Kaiser Bier wird traditionell in der seit 1650 bestehenden Brauerei Wieselburg gebraut. Jahrhundertealte Brautradition wird dort mit der Spitzentechnologie einer der modernsten Braustätten Europas in Einklang gebracht. Mit seiner allseits beliebten Fassbier-Qualität ist Kaiser Bier Inbegriff für gute Tradition, Ehrlichkeit – und vor allem ein gelebtes Miteinander. Seit Jahren bekannt als verlässlicher Partner in Musik, Kultur und Sport, unterstützt Kaiser Bier daher auch besonders die regionale Gastronomie. Die Menschen in ihrer Region zusammenzubringen und so zu einer lebendigen Kultur beizutragen, ist Ziel dieses starken Engagements.

