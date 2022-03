US-Botschafterin Kennedy besucht Forschungscampus

Getzersdorf/Tulln (OTS) - Die US-Botschafterin in Österreich, Victoria Kennedy, besuchte am Dienstag, den 22. März, die Forschungseinrichtungen von BIOMIN und Romer Labs im niederösterreichischen Tulln - ein führendes, internationales Wissenschafts- und Universitätszentrum für Biotechnologie.

Beide Unternehmen wurden im Herbst 2020 von DSM, einer weltweit tätigen, niederländischen Firmengruppe im Bereich der Lebens- und Futtermittelsicherheit mit Schwerpunkten auf natürliche Futteradditive sowie Futter- und Lebensmittelanalytik, übernommen.

Dr. Eva Maria Binder, Geschäftsführerin von DSM Austria und wissenschaftliche Abteilungsleiterin bei DSM Animal Nutrition and Health, erläuterte der Botschafterin, wie der Standort Österreich als zentrales Forschungszentrum für Futtermittelzusätze und Vormischungen in das weltweite DSM-Netzwerk integriert und weiter ausgebaut wird. Weiters wurde über internationalen Arbeitsbeziehungen diskutiert, vor allem über die USA, wo das Unternehmen an vielen Standorten tätig ist. Bei einer Führung überzeugte sich die Botschafterin auch von der innovativen Forschungsarbeit, die am Standort Tulln geleistet wird. DSM plant hier mit weiteren Investitionen in Forschung und Entwicklung, nicht zuletzt aufgrund der guten Anbindung an internationale Universitäts- und Forschungseinrichtungen, seine Rolle als führender Anbieter für nachhaltige Futtermittel- und Tiergesundheitslösungen weiter auszubauen.

Insbesondere konnte sich Frau Kennedy am Campus Tulln über hochmodernes Mykotoxin-Risikomanagement (Abbau von Schimmelpilzgiften) und andere innovative Forschungsprojekte zu nachhaltiger Nutztierhaltung mit optimierter Darm-Gesundheit einen umfassenden Überblick verschaffen. „Wir freuen uns sehr, die Botschafterin willkommen zu heißen und ihr zahlreiche Innovationen, auch aus dem Bereich der Lebensmittel- und Futtermitteldiagnostik, die in Niederösterreich entwickelt wurden und heute Kunden weltweit zu Gute kommen, näher zu bringen“, so Dr. Kurt Brunner, Geschäftsführer von Romer Labs. Bei dem Besuch der Botschafterin, die erst seit wenigen Monaten im Amt ist, handelt es sich um einen der ersten Besuche eines österreichischer Spitzenunternehmens. DSM Austria wurde aufgrund seiner Innovationskraft, seines globalen Netzwerks und seines Engagements für Nachhaltigkeit ausgewählt. So konnte BIOMIN zuletzt beim NÖ Innovationspreis 2021 punkten und sich mit einem neuen Produkt gegen Schimmelpilzgift als Gesamtsieger durchsetzen.

Rückfragen & Kontakt:

The Skills Group

Mag. Bettina Loidhold, BA

dsm @ skills.at

Tel.: +43/1/505 26 25 27