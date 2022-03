DPU-Projekt HyPELygnum von Europäischen Kommission genehmigt

Erneuter Kremser Erfolg bei EU-Horizon-Ausschreibung

Krems, Niederösterreich (OTS) - Der Danube Private University wurde seitens der Europäischen Kommission ein weiteres Forschungsprojekt genehmigt. Im Call HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-01 setzte sich das DPU-Projekt HyPELygnum durch. Thema ist die Kontrolle der Luftqualität in Innenräumen mit Hilfe von Geruchssensoren in Kombination mit IoT-Geräten. Die Qualität der Luft wird ein immer zentralerer gesundheitspräventiver Aspekt sein. Dieses Projekt nimmt sich aber nicht nur diesem Thema an, sondern setzt sich auch mit nachhaltiger Produktion von Elektronik auseinander. Holz ist aufgrund seines biogenen Charakters von zentraler Bedeutung für die Bemühungen der Europäischen Gemeinschaft um eine kohlenstoffneutrale Gesellschaft und steht als Elektronik-Fertigungsmaterial im Mittelpunkt des DPU-Projektes. Die DPU erhält Fördermittel in Höhe von 328.000 Euro von der EU.

Direktor Robert Wagner: "Die DPU forciert weiterhin die Umsetzung ihrer Forschung-Strategie. Neben der AG "Medical Image Analysis & Artificial Intelligence" sowie "Smart Materials" ist auch der Bereich "Biosensors in Medicine" auf Schiene. Dies zeigt der erneute Erfolg bei einem der kompetitiven Förderprogramme in Europa. Mit diesem Projekt stärken wir nicht nur den Wissenschaftsstandort sondern auch ein österreichisches Unternehmen (SLOC GmbH), mit dem wir kooperieren"

Rückfragen & Kontakt:

Danube Private University (DPU) - Fakultät Medizin/Zahnmedizin

Sabine Plattner

Assistenz im Büro Direktor Wagner

0043 (0) 676 8424 19370

sabine.plattner @ dp-uni.ac.at

www.dp-uni.ac.at