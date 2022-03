Einladung zum hybriden Pressegespräch: FSME-Impfung: Kleiner Stich – große Wirkung

Wien (OTS) - Im Schnitt gibt es in Österreich trotz hoher Durchimpfungsraten jährlich mehr als 100 FSME-Fälle. Das Vorhandensein der Zecken und des Virus lassen sich leider nicht beeinflussen. Die jährlichen Fallzahlen würden sich aber durch mehr (Auffrischungs-)Impfungen senken lassen. Diese geraten gerade in Pandemiezeiten aber zunehmend in Vergessenheit.

Beim virtuellen Pressegespräch am 29. März 2022 besprechen daher Expert*innen

Warum Auffrischungsimpfungen so wichtig sind

Welche Mythen rund um FSME dringend entkräftet werden müssen

Ob und welcher Abstand zwischen einer COVID- und einer FSME-Impfung eingehalten werden sollte

Welche Rolle die Apotheken rund um die FSME-Impfung spielen

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter warter @ finefacts.at

Bitte lassen Sie uns wissen, ob Sie vor Ort oder via Livestream teilnehmen möchten!

Vor Ort gilt:

Durchgehend FFP2-Maskenpflicht im APA Gebäude und auch während der gesamten Pressekonferenz

3G

Veranstaltungsort: APA Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien



virtuelle Teilnahme - Link zum Livestream:

https://events.streaming.at/fsme-20220329

Ihre Gesprächspartner in alphabetischer Reihenfolge sind:



Mag.a Renee Gallo-Daniel (Moderation)

Präsidentin des Österreichischen Verbandes der Impfstoffhersteller (ÖVIH)



Univ. Doz.in Dr.in Ursula Hollenstein

Infektiologin und Fachärztin für Tropenmedizin, Science Buster



Mag. pharm. Dr. rer. nat. Gerhard Kobinger

Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer



Dr. Rudolf Schmitzberger

Leiter des Referats für Impfangelegenheiten der Österreichischen Ärztekammer & niedergelassener Kinderarzt

Datum: 29.03.2022, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: APA - Austria Presse Agentur

Laimgrubengasse 10, 1060 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Sonja Warter, MSc

warter @ finefacts.at

M: +43 650 2703929



Mag.a Uta Müller-Carstanjen

Mueller-carstanjen @ finefacts.at

M: +43 664 515 30 40