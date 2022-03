Verharmloster Brauch fordert jährlich tausende tote Tiere

Brieftaubenrennen und Hochzeitstauben: Tiere werden ihrem Partner entrissen und in den potenziellen Tod entlassen

Vösendorf/Wien (OTS) - Das Einsetzen der Tauben bei Brieftaubenrennen und Hochzeiten zählt, zum Leidwesen der Tiere, schon lang zum beliebten Brauch der Menschen. Schon beim Transport zum Wettbewerbsort oder der Hochzeitslocation sind die Tiere, gepfercht in viel zu kleinen Käfigen, einem enormen Stress ausgesetzt und bezahlen gegen Ende, besonders im Fall der Renntauben, oft mit ihrem Leben. Eine Studie des Schweizer Tierschutzverband STS dokumentierte, dass, in der Saison 2015, über 4000 Tauben nicht im Ziel angekommen sind [1]. Auch in Studien aus Großbritannien und Berichten von PETA wird von einer Verlustquote, also Tauben, die nicht am Ziel erscheinen, von ca. 50% gesprochen [2,3].

„Das Taubenrennen hat nichts mit dem natürlichen Verhalten der Tauben zu tun. Es ist ein Brauch, bei dem für das Vergnügen der Menschen willentlich Leid und Tod von Tieren in Kauf genommen wird. “ bedauert Madeleine Petrovic, Präsidentin von Tierschutz Austria.

Um zu garantieren, dass die Tauben zurück zu ihrem Heimatschlag fliegen, werden verschiedene Methoden angewendet, die daraus bestehen das Tier von ihrer Brut oder ihrem Partner zu trennen. Die Tauben werden mehrere Kilometer entfernt freigelassen, um dann gestresst und in Sehnsucht nach ihrem Partner möglichst schnell zu ihrem Heimatschlag zurückzufliegen, wobei sie oftmals mit Gebäuden und Hochspannungsleitungen kollidieren oder Raubvögeln zum Opfer fallen. „Wir müssen diese wundervollen und intelligenten Tiere mehr wertschätzen und auf solche Bräuche verzichten, bei denen wir ihnen den Partner entreißen und sie in den potenziellen Tod fliegen lassen. Es muss ein Umdenken stattfinden, wenn das Leid und der Tod von Tieren als eine schützenswerte Tradition deklariert und als immaterielles Kulturerbe angesehen wird“, konstatiert Petrovic.

„Hochzeitstauben, die für Friede und Glück stehen, jedoch weder mit dem einen noch mit dem anderen beschenkt sind, ereilt ein ähnliches Schicksal. Enge Käfige, viele Menschen und eine laute Umgebung setzen die Tiere unter enormen Stress,“ sagt Petrovic. In einigen Fällen wird dabei auch oftmals auf die Lach- oder Pfautauben zurückgegriffen, die zwar mit ihrer präferenzierten weißen Farbe ein schönes Aussehen mitbringen, aber einen schlechteren Orientierungssinn als Brieftauben haben.

