Nutzer der Sodexo Lebensmittel Pass Card können ab sofort in über 250 Lidl-Filialen einkaufen

Wien (OTS/LCG) - Sodexo, dem Markführer in der Abwicklung steuerfreier Sozialleistungen für Mitarbeitende, wie beispielsweise in Form von Lebensmittelzuschüssen, gelingt mit der Erweiterung der langjährigen Partnerschaft mit dem Lebensmitteldiskonter Lidl ein großer Wurf. Ab sofort können neben den bewährten Lebensmittel Pass Gutscheinen auch die Lebenmittel Pass Karten von Sodexo in allen 250 Lidl-Filialen verwendet werden. Dadurch ist Sodexo mit den Karten nunmehr in nahezu jedem großen Supermarkt des Landes vertreten und erweitert sein Akzeptanzpartnernetzwerk auf insgesamt über 9.500 Standorte. Die Bezahlung erfolgt hygienisch kontaktlos mit der Karte oder mittels mobilem Bezahlen am Smartphone. Das aktuelle Guthaben ist über die MySodexoApp jederzeit abrufbar.

„Die Partnerschaft mit Lidl steigert die Attraktivität der Sodexo Lebensmittel Pass Card weiter. Insbesondere angesichts stark steigender Lebensmittelpreise ist es uns ein Anliegen, unseren Kundinnen und Kunden einen führenden Diskonter als Partner vorstellen zu dürfen“ , so Andreas Sticha, Geschäftsführer von Sodexo Benefits & Rewards Services Austria. Er ergänzt: „Über 250 Lidl-Filialen in ganz Österreich garantieren kurze Wege und hohe Verfügbarkeit sowie ein unkompliziertes Einkaufserlebnis.“

„Mit der Erweiterung der Akzeptanz von Sodexo-Gutscheinen auf Sodexo-Karten bieten wir unseren Kundinnen und Kunden viele Vorteile: Die Bezahlung ist deutlich sicherer, der Ablauf beim Kassieren geht einfacher, wir sparen gemeinsam sogar noch Papier und schonen damit die Umwelt. Eine echte ‚Win-Win-Situation‘“ , unterstreicht Wolfgang Radics, Geschäftsführer Verwaltung bei Lidl Österreich.

Mit bis zu zwei Euro können Unternehmen ihre Mitarbeiter pro Tag in Form von steuerfreien Lebensmittelzuschüssen unterstützen. Einlösbar sind die über die Sodexo Lebensmittel Pass Card bereitgestellten Zuschüsse österreichweit unter anderem in Supermärkten, Feinkost- und Bioläden, Bäckereien, Konditoreien und Fleischereien aber auch in Fast-Food-Lokalen und Restaurants. Die anwenderfreundliche Prepaid-Karte von Sodexo vereinfacht den Zuschuss zur Verpflegung: Beträge können direkt über das Web-Portal aufgebucht werden. Auch bei Verlust oder Bruch der Karte bleibt das Guthaben erhalten. Der Lebensmittelzuschuss ist bis zu einem Betrag von 440 Euro pro Mitarbeiter und Jahr steuerfrei; es fallen weder Lohnnebenkosten noch Lohnsteuer- und Sozialversicherungsbeiträge an.

