Der erste Sync Digital Wellbeing Summit soll zu einem besseren Verständnis der digitalen Schäden beitragen

Dhahran, Saudi-Arabien, 24. März 2022 (ots/PRNewswire) - - Das selbsternannte „Davos of digital wellbeing" wird das Bewusstsein für die verborgenen Realitäten unserer Beziehung zu digitalen Diensten schärfen.

-Das zweitägige Gipfeltreffen (29.-30. März) wird Akademiker, Größen der Technologiebranche, Persönlichkeiten aus dem Kulturbereich und politische Entscheidungsträger zusammenbringen, um Ideen und Lösungen zur Verbesserung unserer Beziehung zur Technologie auszutauschen.

- Simon Sinek und Führungskräfte von IBM, UNESCO und Childnet gehören zu den erwarteten Rednern des Summit.

- Untersuchungen von Sync zeigen, dass fast die Hälfte von uns (48 %) täglich mehr Zeit online verbringt, als uns lieb ist.

Im Rahmen der Bemühungen, das Bewusstsein für Fragen des digitalen Wohlbefindens zu schärfen, wird das Programm für digitales Wohlbefinden, Sync, Ende dieses Monats führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Technologie, Wissenschaft, Sport, Kultur und Politik zum ersten Sync Digital Wellbeing Summit zusammenbringen.

Das Gipfeltreffen, das am 29. Und 30. März im King Abdulaziz Centre for World Culture (Ithra) in Saudi-Arabien stattfindet, bietet eine Plattform für Vordenker, um neue Lösungen zum Schutz des Wohlergehens der Nutzer digitaler Medien weltweit zu entwickeln.

In den Summit Sessions, die sich auf fünf Schlüsselbereiche konzentrieren, werden Redner eingeladen, Einblicke und Perspektiven zu den Themen digitale Sucht, Datenschutz, Fake News und Fehlinformationen, Beziehungen und Algorithmen zu geben. Man hofft, dass der Austausch von Ideen und Wissen dazu beitragen kann, einen spürbaren Wandel in der Art und Weise zu bewirken, wie wir mit digitalen Plattformen interagieren, sie regulieren und gestalten.

Abdullah Al-Rashid, Direktor von Sync sagt: „Unser Verständnis für die komplexen Auswirkungen der digitalen Technologie und der sozialen Medien auf unsere Beziehungen, unser persönliches Wohlbefinden und die Gesellschaft bleibt weit hinter unserem Verständnis der Technologie selbst und der Frage zurück, wie man die meisten Klicks, Likes und Engagements aus ihr herausholen kann. Erst in den letzten Jahren haben wir begonnen, über die eher schädlichen Aspekte unserer Beziehung zu digitalen und sozialen Medien zu sprechen. Da die Pandemie zu einer noch stärkeren Integration digitaler Technologien in unser Leben geführt hat, ist es wichtig, dass wir mehr in diese Gespräche investieren, um sicherzustellen, dass wir das gesamte Bild aufdecken und dabei vermeiden, dass wir Lösungen vorschlagen, die sich nur auf die Symptome und nicht auf die Ursachen konzentrieren und die eher kurzfristige, partielle und isolierte Lösungen sind als sinnvolle, ganzheitliche oder dauerhafte Veränderungen.

„Der Sync Digital Wellbeing Summit wird die bekanntesten Experten auf diesem Gebiet sowie wichtige Interessenvertreter, kulturelle Persönlichkeiten und Einflussnehmer zusammenbringen, um Fragen des digitalen Wohlbefindens in einem noch nie dagewesenen Umfang zu diskutieren. In den Sitzungen des Gipfels werden unsere Vordenker provokante, aber notwendige Fragen zu unserem Verhältnis zur Technologie stellen, Einblicke in ihre Auswirkungen geben und Lösungen für die Herausforderungen anbieten, denen wir uns gegenübersehen. Nur wenn wir gemeinsam die richtigen Fragen stellen, können wir erfolgreich den Weg zu einem gesünderen Verhältnis zur Technologie definieren."

Vordenkerrolle

Unter den Vordenkern, die auf dem Gipfeltreffen sprechen werden, befinden sich wichtige Vertreter der Technologiebranche, von Nichtregierungsorganisationen, Wohlfahrtsverbänden, Regierungen und der Gemeinschaft der Kulturschaffenden. Zu den Hauptrednern gehören:

Will Gardner OBE, CEO von Childnet, Großbritannien

Mo Gawdat, Autor, Unternehmer und ehemaliger Chief Business Officer, Google [X],VereinigteArabischeEmirate

JonathanGarner,Gründer&CEO,MindOverTech,UK

RossFarrelly,PhD,DirektorDatenwissenschaftundkünstlicheIntelligenz,IBM,Australien

I.H.PrinzessinHaifaAlMogrin,StändigeDelegiertedesKönigreichsSaudi-Arabien,UNESCO

AngelaGandradaSilvaMartinsPhD,VizeministerinfürMenschenrechteundFamilie,Brasilien

LizSweigartPhD,VerantwortlichefürProduktundStrategie,SafeKidsAI

JohnA.Naslund,PhD,DozentfürglobaleGesundheitundSozialmedizin,HarvardMedicalSchool

GitanjaliRao,Innovatorin,Autorinunddaserste„KidoftheYear"desTIMEMagazineimJahr2020