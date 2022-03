Zu Ehren der Filme, die für den Oscar als „Best Picture" nominiert sind, kreieren Künstler von Shutterstock zum zehnten Mal in Folge Filmplakate für Oscar Pop!

New York, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) - Um das zehnjährige Bestehen der jährlichen Oscar Pop! Serie zu feiern, griff das interne Kreativteam von Shutterstock auf die Sammlung von über 400 Millionen kreativen Assets der Plattform zurück und produzierte originelle Kunstwerke im Pop-Art-Stil.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und kreative Workflow-Lösungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute die Veröffentlichung von zehn individuell gestalteten Pop-Art-Filmplakaten im Rahmen der seit zehn Jahren erscheinendenPoster-Serie Oscar Pop! bekannt, mit der die Nominierten für den besten Film bei den diesjährigen Academy Awards geehrt werden.

Jahrein, jahraus lässt sich das talentierte Kreativteam von Shutterstock von weltberühmten Pop-Art-Künstlern inspirieren und greift auf die Sammlung von über 400 Millionen Fotos, Vektoren, Mustern und Texturen zurück, um den Geist der nominierten Filme einzufangen und gleichzeitig die grenzenlosen Möglichkeiten dieser kreativen Assets zu präsentieren.

Die angesehene Serie veranschaulicht, wie ikonische Kunst, meisterhaftes Storytelling und kreative Leidenschaft gemeinsam künstlerische Innovationen inspirieren können. Als intelligente kreative Plattform mit Zugang zu hochwertigen und vielfältigen Inhalten sowie internationalen Künstlern ist Shutterstock tonangebend, wenn es um die Zukunft der kreativen Inhaltserstellung geht. Die diesjährige Oscar Pop! Serie ist ein gutes Beispiel für den selbstbewussten Einsatz der Shutterstock-Plattform durch Kreative.

Die diesjährige Liste der nominierten Filme und die Künstler, die die Designer beeinflusst haben, umfasst: „Belfast", inspiriert von Takashi Murakami, „CODA", inspiriert von Christine Sun Kim, „Don't Look Up", inspiriert von Beeple, „Drive My Car", inspiriert von Andy Warhol, „Dune", inspiriert von Moebius, „King Richard", inspiriert von Rosalyn Drexler, „Licorice Pizza", inspiriert von Richard Hamilton, „Nightmare Alley", inspiriert von Jean-Michel Basquiat, „The Power of the Dog", inspiriert von Roy Lichtenstein, und „West Side Story", inspiriert von Karoly Grosz.

„Die alljährlichen Oscarnominierungen für den besten Film heben die Spitzenleistungen der Filmschaffenden hervor und belohnen ihre künstlerische Exzellenz. Unsere innovativen Designer gestalten ihre Poster zu fesselnden, originellen Kunstwerken", sagte Flo Lau, Creative Director bei Shutterstock. „Wir sind stolz darauf, dass wir in den letzten zehn Jahren unzählige für den Oscar nominierte Filme und beliebte Pop-Künstler gewürdigt haben. Die Pop-Art-Bewegung begann als Rebellion gegen die traditionelle Kunst - in gewisser Weise lässt sich damit eine Parallele ziehen zu Shutterstocks aktueller Entwicklung in eine neue, innovative kreative Ära, bei der die Digitalisierung und Neuerungen eine wichtige Rolle spielen."

Die Redaktion von Shutterstock wird auch Zugang zur 94. Academy Awards Zeremonie am Sonntag, den 27. März haben, mit Berichterstattung über die Ankunft der Prominenten auf dem roten Teppich, sowie zum allgemeinen Foto-Raum.

Sehen Sie die vollständige Oscar Pop! Posterserie hier.

Informationen zu Shutterstock, Inc.

Shutterstock, Inc. (NYSE:SSTK), ist eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und kreative Workflow-Lösungen für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet. Shutterstocks umfassende Sammlung umfasst direkt und über seine Tochtergesellschaftenhochwertige lizenzierte Fotos,Vektoren,Illustrationen,3-D-Modelle,Videos undMusik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 2 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und stellt derzeit mehr als 400 Millionen Bilder und mehr als 24 Millionen Videoclips zur Verfügung.

Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Dem Unternehmen gehört auch PicMonkey,eine führende Online-Plattform für Grafikdesign und Bildbearbeitung; Offset, eineHigh-End-Bildsammlung; Shutterstock Studios,ein End-to-End-Kreativshop; PremiumBeat, eine kuratiertelizenzfreie Musik Bibliothek; Shutterstock Editorial, eine erstklassige Quelle fürredaktionelle Bilder undVideos für die Medien der Welt; TurboSquid, ein führender3D-Inhaltsmarktplatz; Amper Music, eineKI-gesteuerte Musikplattform, undBigstock ein wertorientiertes Angebot für Aktienmedien.

Für weitere Informationen besuchen Sie bittewww.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und aufFacebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1771608/Shutterstock_Inc_Oscar_Pop_Belfast.jpg

Foto - https://mma.prnews wire.com/media/1771615/Shutterstock_Inc_CODA.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1771613/Shutterstock_Inc_Dont_Look_Up.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1771614/Shutterstock_Inc_Drive_My_Car.jpg

Foto - https://mma.prnew swire.com/media/1771610/Shutterstock_Inc_Dune.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1771609/Shutterstock_Inc_King_Richard.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1771612/Shutterstock_Inc_Nightmare_Alley.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1771611/Shutterstock_Inc_The_Power_Of_The_Dog.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1771607/Shutterstock_Inc_West_Side_Story.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/medi a/1075411/shutterstock_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Aimée Leabon,

press @ shutterstock.com,

917-563-4991