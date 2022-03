Oö. Volksblatt: "Kurioses Faktum" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 24. März 2022

Linz (OTS) - Nicht zu Unrecht warf die Klubobfrau der Grünen, Sigrid Maurer, der Opposition beim Thema Teuerung eine „faktenbefreite Debatte“ vor. Denn Fakt ist: Die Regierung bringt ein Maßnahmenbündel auf den Weg, um die so ziemlich alle Lebensbereiche umfassenden Preissprünge abzufedern, die in der Öl- und Gasabhängigkeit ihre Ursache haben.

Den Vorwurf, etwas faktenbefreit zu sein, müssen sich freilich Grüne selbst auch gefallen lassen. Wenn etwa der oberösterreichische Landesrat Stefan Kaineder nun darauf drängt, Pumpspeicherkraftwerke oder zusätzliche Windparks rasch zu realisieren, muss man ihn an ein paar Dinge erinnern. Es war ein gewisser LR Rudolf Anschober, der 1997 das Traunkraftwerk Lambach als Gefahr für Arbeitsplätze, als Gefahr für die Wasserqualität und überhaupt als ein unwirtschaftliches Projekt bezeichnete. Und es sind die Grünen, die ihre Wählerschaft aus jenen Bürgerinitiativen generieren, die seit Jahren so ziemlich jedes Projekt torpedieren, das auch zur Energie-Autarkie beitragen könnte — siehe leidige Debatten um Stromleitungen, regionale Wasserkraftwerke oder Windräder. Dass diese grüne (Widerstands-)Klientelpolitik so manches in Sachen Energiewende sinnvolle Projekte verhindert oder verzögert hat, ist ein kurioses Faktum in dieser Debatte.

