Das Solarkraftwerk Sol del Desierto (244 MWp) von Atlas Renewable Energy in Chile wird CO2-Emissionen vermeiden, die dem Ausstoß von 47 Tausend Fahrzeugen pro Jahr entsprechen

Santiago, Chile, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) - Die Solaranlage, die bereits in Betrieb ist, befindet sich in der Gemeinde María Elena, Region Antofagasta, Chile, und wurde mit bifazialer Technologie gebaut. Die Anlage hat eine Gesamtkapazität von 244 MWp und wird saubere Energie ins Netz einspeisen. Es hat einen langfristigen Stromabnahmevertrag mit Engie Energía Chile abgeschlossen. Das Projekt wird zu den Zielen des Dekarbonisierungsplans der chilenischen Regierung beitragen.

Atlas Renewable Energy markiert mit der Inbetriebnahme einer der größten Solaranlagen des Landes einen neuen Meilenstein auf dem Weg zur Einführung sauberer Energie in Chile. Sol del Desierto befindet sich in der Gemeinde María Elena, Region Antofagasta, und hat eine Gesamtkapazität von 244 MWp. Mit 582.930 Solarmodulen, die sich auf 479 Hektar verteilen, wird die Anlage jährlich 714 GWh erzeugen. Das Solarprojekt ist ein wichtiger Bestandteil des Dekarbonisierungsplans des chilenischen Energieministeriums, der darauf abzielt, die Hälfte der Kohlekraftwerke bis 2025 stillzulegen und/oder umzubauen.

Für das Projekt, das bereits in Betrieb genommen wurde, besteht ein langfristiger Solarstrom-Abnahmevertrag (PPA) zwischen Atlas Renewable Energy und Engie Energía Chile, in dem die Lieferung von 550 GWh/Jahr photovoltaischer Solarenergie über einen Zeitraum von 15 Jahren vereinbart wurde. Die Erzeugung des Kraftwerks ermöglicht die Versorgung von 345.198 Haushalten mit sauberer Energie.

Sol del Desierto wird 368 Tausend Tonnen Kohlendioxid vermeiden, was der Stilllegung von mehr als 47 Tausend Fahrzeugen pro Jahr entspricht. Der Solarpark zeichnet sich auch durch seine Effizienz aus. Es wurde mit bifazialer Technologie entwickelt, die es ermöglicht, Energie von der Rück- und Vorderseite jedes seiner Solarmodule zu gewinnen.

Ein innovatives Projekt auf internationaler Ebene

Der Geschäftsführer des Unternehmens für Chile, Alfredo Solar, erklärt, dass „wir bei Atlas Renewable Energy unsere Projekte mit einem starken Engagement für die Umwelt, die Umgebung und die Integration entwickeln. Deshalb zeichnet sich Sol del Desierto nicht nur durch seinen Beitrag zu sauberer Energie aus, sondern auch durch den Schutz der umliegenden Natur, die Erhaltung archäologischer Stätten und vor allem durch die besondere Berücksichtigung weiblicher Arbeitskräfte beim Bau des Projekts."

So wurden bei der Entwicklung des Werks Programme zur sozialen und ökologischen Verantwortung gefördert, wobei insbesondere die Arbeit von Atlas und seinen Mitarbeitern mit der Gemeinde Maria Elena durch verschiedene Initiativen zur Förderung von Vielfalt, Integration und lokaler Beteiligung an dem Projekt hervorgehoben wurde.

Eines der herausragendsten Projekte war das Projekt „We are part of the same energy" das 66 Nachbarinnen der Gemeinde eine technische Ausbildung in der Montage von Solarmodulen und Elektrizität vermittelte, damit sie sich für Arbeitsplätze beim Bau der Anlage und bei anderen Projekten in der Region entscheiden konnten. Dank dieses Programms, an dem die Bauunternehmen teilnahmen, konnten beim Bau von Sol del Desierto 135 Frauen in verschiedenen Betriebs- und Aufsichtsfunktionen eingestellt werden, wodurch sich der Frauenanteil beim Bau eines Solarprojekts von traditionell 2 % auf 15 % erhöhte.

Darüber hinaus hat Atlas Renewable Energy aufgrund seines Engagements für die Umwelt und den Respekt vor der Natur und den Gemeinden eine Reihe von Initiativen zum Schutz der lokalen Kultur und der Umwelt entwickelt. Einer davon war ein Plan zum Schutz einer Reihe von historischen Straßen und Eisenbahnlinien, die während des chilenischen Salpeterbooms in Betrieb waren. Darüber hinaus wurden 42 Gegenstände gesammelt, die das tägliche Leben jener Epoche bezeugen und die in Santiago untersucht und später in das Naturkundemuseum in Antofagasta überführt werden sollen. Darüber hinaus wurde ein Programm zur Rettung, Umsiedlung und Überwachung der in der Nähe von Sol del Desierto lebenden Eidechsen durchgeführt. Dies mit dem Ziel, diese Reptilien vor dem Bau der Anlage zu schützen.

Investitionspläne in Chile

Chile ist eines der Länder, für das in den kommenden Jahren ein bedeutendes Wachstum der Branche prognostiziert wird, und zwar aufgrund der von der Regierung beschlossenen Dekarbonisierungspolitik und der wachsenden Nachfrage nach sauberen und kostengünstigen Quellen für die Versorgung privater Großverbraucher wie der Bergbauindustrie. Atlas Renewable Energy setzt stark auf diesen Markt und konzentriert sich dabei auf Technologien wie Wind, Solar und Speicherung.

In nur wenigen Jahren hat Atlas in Chile Projekte mit einer klaren Ausrichtung auf Langfristigkeit entwickelt, sowohl mit seinen Geschäftspartnern als auch auf der Ebene der Versorgung regulierter Kunden. Im Land summiert das Unternehmen insgesamt 441 MW und in der Region insgesamt 2.268 MW an vertraglich vereinbarten Projekten in Chile, Mexiko, Brasilien und Uruguay, die zur Energiewende in Lateinamerika hin zu saubereren Quellen beitragen. Das Unternehmen erwartet, seine Präsenz in den Ländern, in denen es bereits tätig ist, weiter zu konsolidieren und mit innovativen und nachhaltigen Energieprojekten in andere Regionen zu expandieren.

Informationen zu Atlas Renewable Energy

Atlas Renewable Energy ist ein Unternehmen für die Erzeugung erneuerbarer Energien, das seit Anfang 2017 in ganz Amerika Projekte für erneuerbare Energien im Rahmen langfristiger Verträge entwickelt, finanziert, baut und betreibt. Atlas Renewable Energy verfügt über ein erfahrenes Team mit der längsten Erfolgsbilanz in der Solarenergiebranche in Lateinamerika. Das Unternehmen ist für seine hohen Standards bei der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Großprojekten bekannt.

Atlas Renewable Energy ist Teil des Energy Fund IV, der von Actis, einem führenden Private Equity Investor im Energiesektor, gegründet wurde. Das Wachstum von Atlas Renewable Energy konzentriert sich auf die stabilsten Märkte der Region, wobei das Unternehmen sein bewährtes Fachwissen in den Bereichen Entwicklung, Marketing und Strukturierung einsetzt, um die Umstellung auf saubere Energie zu beschleunigen. Durch die aktive Einbindung der Gemeinschaft und der Interessengruppen, die im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie stehen, arbeitet das Unternehmen jeden Tag daran, eine sauberere Zukunft zu schaffen.

Um mehr über Atlas Renewable Energy zu erfahren, besuchen Sie: www.atlasrenewableenergy.com

