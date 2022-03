OMV-CEO Stern heute um 21:15 Uhr bei "Milborn" auf PULS 24: Werden Gas weiter in Euro bezahlen

EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler sieht in Parlaments-Einladung Selenskyjs keinen "Widerspruch zur Neutralität" Österreichs

Wien (OTS) - OMV- CEO Alfred Stern reagiert im Interview mit Corinna Milborn (heute um 21:15 Uhr auf PULS 24) auf die heutige Ankündigung Putins, wonach EU-Staaten russische Gas-Lieferungen künftig in Rubel zahlen müssen, überrascht: "Ich habe die Pressemeldung auch gesehen. Bei uns hat noch niemand angerufen, wir haben auch bestehende Verträge, da ist es so nicht vereinbart. Ich werde jetzt mal warten, ob da jemand auf uns zukommt."

Auf die Nachfrage von Corinna Milborn, ob die OMV Gas weiterhin in Euro und nicht in Rubel bezahlen werde, stellt Stern klar: "Natürlich. Wir haben keine andere Vertrags-Grundlage, ich dürfte so etwas gar nicht."

Zudem ist EU- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler zu Gast bei Corinna Milborn und spricht über den EU-Beitrittsantrag der Ukraine und die Diskussion im Parlament um die Einladung Selenskyjs: "Ich kann die Argumente, die hier auf den Tisch gelegt wurden, nicht nachvollziehen. Es hat überhaupt nichts mit Neutralität zu tun oder einem Widerspruch zur Neutralität, wenn ich jetzt in der Zeit […] den Präsidenten der Ukraine einlade im Parlament zu sprechen. […] Die Argumente versteh ich nicht, es ist aber dennoch eine Entscheidung des Parlaments."

