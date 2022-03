WBNÖ Ecker/Servus: Gratulation an Alfred Riedl zur Wiederwahl als österreichischer Gemeindebundpräsident

Mit Alfred Riedl steht ein engagierter und erfahrener Wirtschaftsbund-Funktionär an der Spitze des österreichischen Gemeindebundes.

St. Pölten (OTS) - „Wir gratulieren unserem WBNÖ Spitzenfunktionär Alfred Riedl zu seiner heutigen Wiederwahl als Präsident des österreichischen Gemeindebundes“, so WBNÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker und WBNÖ Direktor Harald Servus. Im NÖ Wirtschaftsbund habe er in seiner Rolle als Unternehmer, Spitzenfunktionär und Mandatar stets einen wichtigen Beitrag geleistet und sei immer ein verlässlicher Partner für die NÖ Wirtschaft gewesen. „Die Gemeinden sind ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor für die Betriebe. Wir freuen uns, dass Alfred Riedl seine Spitzenfunktion auf Bundesebene als Präsident des österreichischen Gemeindebundes fortsetzt und weiterhin ein offenes Ohr für die Anliegen der Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich hat“, so Ecker und Servus.

