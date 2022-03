Abu Dhabi enthüllt ein neues Zuhause für Naturgeschichte mit einer Sammlung, die die Welt inspiriert

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, 23. März 2022 (ots/PRNewswire) - Das Naturhistorische Museum Abu Dhabi wird Tausende von Naturwundern ausstellen

Die Mission: Jüngere Generationen zu inspirieren und ihnen zu ermöglichen, die Zukunft unseres Planeten durch Neugier und Entdeckung zu schützen.

Die Bauarbeiten für ein neues Museum und wissenschaftliches Forschungszentrum werden voraussichtlich 2025 abgeschlossen sein und den Kulturbezirk Saadiyat von Abu Dhabi ergänzen.

Abu Dhabi hat heute die Pläne für das Naturhistorische Museum Abu Dhabi vorgestellt, in dem einige der seltensten jemals gefundenen Wunder der Naturgeschichte ausgestellt werden sollen. Für die Besucher bedeutet dies eine 13,8-Milliarden-Jahre-Reise durch Zeit und Raum, die auch eine nachdenklich stimmende Perspektive auf eine nachhaltige Zukunft des Planeten Erde bietet. Das im Bau befindliche neue Museum, das Ende 2025 fertiggestellt werden soll, wird im Saadiyat Cultural District des Emirats liegen, der sich zu einem der führenden Kulturzentren der Welt entwickelt.

Eines der Highlights der neuen Sammlung des Museums wird der weltweit berühmte 'Stan' sein, ein bemerkenswerter, größtenteils vollständiger, 11,7 Meter langer Tyrannosaurus rex, der zu den am besten erhaltenen und am besten untersuchten Fossilien dieses ikonischen Raubtiers aus der späten Kreidezeit gehört. Die jahrelangen wissenschaftlichen Studien an „Stan", der bei Wissenschaftlern auf der ganzen Welt bekannt ist, haben unser Wissen über zahlreiche Aspekte des T. rex erweitert. Nachdem „Stan" nun ein neues Zuhause im Naturkundemuseum Abu Dhabi gefunden hat, wird dieser 67 Millionen Jahre alte Dinosaurier von erfahrenen Wissenschaftlern betreut und wird weiterhin zur Bildung und Forschung beitragen und zukünftige Forscher inspirieren.

Neben „Stan" wird auch ein außergewöhnliches Exemplar des Murchison-Meteoriten zu sehen sein, der vor über 40 Jahren in Australien eine Bruchlandung hinlegte und den Wissenschaftlern seitdem neue Informationen über das frühe Sonnensystem geliefert hat. Dieser Meteorit enthält eine Vielzahl von organischen „Sternenstaub"-Verbindungen sowie präsolare Körnchen, die sich vor mehr als 7 Milliarden Jahren gebildet haben – lange bevor unser heutiges Sonnensystem existierte – und bietet einen uralten Einblick in die Grundbausteine des Lebens.

In der Sammlung des Museums werden zahlreiche bedeutende Artefakte zu sehen sein, die Teil der überzeugenden kuratorischen Vision des Museums sind, ebenso wie faszinierende Erlebnisse, die von einem engagierten Team in Abu Dhabi geschaffen werden und durch strategische Partnerschaften mit weltweit führenden Gelehrten und Naturgeschichtsexperten unterstützt werden.

Das Naturkundemuseum Abu Dhabi wurde vom Ministerium für Kultur und Tourismus (Department of Culture and Tourism (DCT) Abu Dhabi) in Zusammenarbeit mit Miral, Abu Dhabis führendem Anbieter von Reisezielen und Erlebnissen, entworfen und entwickelt. Das Naturkundemuseum Abu Dhabi ist eine wissenschaftliche Forschungs- und Lehreinrichtung und eine pädagogische Ressource für das Lernen über die sich entwickelnde Geschichte unseres Planeten, mit dem Ziel, bei Besuchern aller Altersgruppen eine lebenslange Leidenschaft für die Natur zu entfachen.

Laut S.H. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von DCT Abu Dhabi, war es noch nie so wichtig, das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wir unseren Planeten beeinflussen.

„Die Naturgeschichte hat in Abu Dhabi ein neues Zuhause. Ein neues Museum, das anhand einiger der unglaublichsten Naturwunder, die der Menschheit bekannt sind, die Geschichte unseres Universums erzählt. Dies sind faszinierende Geschenke der Natur, die wir mit Stolz mit der Welt teilen. Sie erschließen Millionen von Jahren an Wissen, um nicht nur wissenschaftliche Entdeckungen voranzutreiben, sondern auch um unsere Kinder zu inspirieren, die Zukunft unseres Planeten zu schützen", sagte S.E. Al Mubarak. „Indem wir eine neue Generation von globalen Fürsprechern fördern, die unglaublich neugierig und leidenschaftlich für die Naturgeschichte sind, erfüllen wir unsere Vision, das Leben zu bereichern und Abu Dhabi zu dem Ort für Forschung, Zusammenarbeit und Entdeckung zu machen."

Das Museum wird sich zu den verschiedenen Kultureinrichtungen und Museen im Saadiyat-Kulturbezirk hinzugesellen, zu denen auch der Louvre Abu Dhabi und das kommende Zayed National Museum und Guggenheim Abu Dhabi gehören. Dies ist Teil der Strategie von Abu Dhabi, das Emirat als Zentrum für Kultur, Kunst und Kreativität zu positionieren.

Mit dem Schwerpunkt auf immersiven Ausstellungen, kuratierten Sammlungen mit außergewöhnlichen Exemplaren und innovativen, interaktiven Vermittlungen werden die Galerien des Naturkundemuseums Abu Dhabi den Besucher auf eine Reise zu den Anfängen der Zeit mitnehmen und die Entwicklung unseres Universums, die Entstehung der Erde und die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten erzählen – und auch einen Blick in unsere mögliche Zukunft werfen.

Neben der globalen Naturgeschichte wird das Naturhistorische Museum Abu Dhabi zum ersten Mal die Geschichte des Lebens auf der Erde durch die arabische Sicht darstellen, wobei die lokalen Naturschätze der Fauna, Flora und die geologische Geschichte der Region Teil der Besucherreise sein werden.

Es wird sich einer weltweiten Gemeinschaft von Naturkundemuseen anschließen, die sich der öffentlichen Bildung sowie der Entwicklung und dem Austausch wissenschaftlicher Forschung verschrieben haben. Die innovative wissenschaftliche Forschungseinrichtung innerhalb des Museums wird Studien in Bereichen wie Zoologie, Paläontologie, Meeresbiologie, Molekularforschung (aDNA und Proteomik) und Geowissenschaften durchführen. Das Hauptziel ist es, das Wissen und das Verständnis für unsere Vergangenheit zu vertiefen, gleichzeitig aber auch einen Think Tank für zukünftige Innovationen und neue Technologien zu schaffen.

Mit einer Fläche von mehr als 35.000 m² haben die leitenden Architekten von Mecanoo das Naturhistorische Museum Abu Dhabi in Anlehnung an die natürlichen Felsformationen entworfen, um das Ziel des Museums widerzuspiegeln, das Verständnis für und die Auseinandersetzung mit der natürlichen Welt zu verbessern. Jedes Element des Designs nutzt die Geometrie als übergeordnetes Thema, mit fünfeckigen Formen, die an zelluläre Strukturen erinnern. Auch Wasser und Vegetation, starke Symbole für das Leben in der Wüste, spielen eine wichtige Rolle in dem Design. Neben den Ausstellungsräumen für die Galerien wird das Museum auch temporäre Ausstellungsräume für Sonderveranstaltungen und Theaterräume umfassen. Die Erschließungs- und Hafenarbeiten auf dem Gelände des Naturhistorischen Museums Abu Dhabi haben bereits begonnen.

Das Naturkundemuseum Abu Dhabi wird Arbeitsplätze im Emirat und auf nationaler und regionaler Ebene bieten und Kuratoren einstellen, die das gesamte Spektrum der Naturwissenschaften abdecken werden. Darüber hinaus zielt es darauf ab, junge Talente im Rahmen von Abu Dhabis Bestreben, die Kultur- und Kreativindustrie zu fördern, anzuziehen und zu entwickeln.

Der Saadiyat Cultural District ist bereits Sitz des Louvre Abu Dhabi, des weltweit gefeierten Universalmuseums, das von dem mit dem Pritzker-Preis ausgezeichneten Architekten Jean Nouvel entworfen wurde, und von Manarat Al Saadiyat, einem Kulturzentrum, das mit international relevanten Ausstellungen und Veranstaltungen, Workshops und kreativen Programmen einen Beitrag zur lebendigen Kunstszene der Region leistet.

Der Saadiyat Cultural District wird demnächst auch das Zayed National Museum, das Nationalmuseum der VAE, das Guggenheim Abu Dhabi, das sich auf moderne und zeitgenössische Kunst aus aller Welt konzentriert, und das Abrahamic Family House umfassen, das drei religiöse Orte an einem Ort vereint - eine Moschee, eine Synagoge und eine Kirche - um die Akzeptanz und das friedliche Zusammenleben von Menschen aller Glaubensrichtungen zu fördern.

Über das Naturkundemuseum Abu Dhabi

Das Naturkundemuseum Abu Dhabi wird eine weltweit führende, bahnbrechende wissenschaftliche Forschungs- und Lehreinrichtung mit Sitz im Saadiyat Cultural District in Abu Dhabi sein. Das Ziel des Naturkundemuseums Abu Dhabi ist es, bei Besuchern aller Altersgruppen eine lebenslange Leidenschaft für die Natur und das Verständnis für sie zu wecken. Durch den Einsatz modernster Technologie für die immersiven und interaktiven Ausstellungen wird das Museum die Besucher auf eine Reise mitnehmen, die die Entwicklung unseres Universums, die Entstehung der Erde, die Geschichte des Lebens auf unserem Planeten und seine Zukunft erzählt. Das Naturkundemuseum Abu Dhabi wird ein Museum sein, das für ein breites Publikum zugänglich ist und sich an alle Bevölkerungsgruppen wendet.

Über das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi

Das Ministerium für Kultur und Tourismus - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) fördert das nachhaltige Wachstum von Abu Dhabis Kultur-, Tourismus- und Kreativsektor, unterstützt den wirtschaftlichen Fortschritt und trägt zur Verwirklichung von Abu Dhabis globalen Ambitionen bei. Durch die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Organisationen, die die Position des Emirats als führendes internationales Reiseziel bestimmen, ist DCT Abu Dhabi darum bemüht, das Ökosystem um eine gemeinsame Vision des Potenzials des Emirats zu vereinen, Anstrengungen und Investitionen zu koordinieren, innovative Lösungen zu liefern und die besten Instrumente, Strategien und Systeme zur Unterstützung der Kultur- und Tourismusindustrie einzusetzen.

Die Vision von DCT Abu Dhabi wird von den Menschen, dem Erbe und der Landschaft des Emirats bestimmt. Wir setzen uns dafür ein, Abu Dhabis Status als Ort für Authentizität, Innovation und unvergleichliche Erlebnisse zu stärken, der durch seine lebendigen Traditionen der Gastfreundschaft, bahnbrechende Initiativen und kreatives Denken repräsentiert wird.

