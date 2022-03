SPÖ-Kucharowits: „Applaus ist keine politische Kategorie: Wo bleibt die Unterstützung für Schulen und Kindergärten?“

Minister bleibt Antworten zu Pandemie und zur Fluchtbewegung weiterhin schuldig

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Sprecherin für Netzpolitik Katharina Kucharowits forderte heute in der Debatte zur Finanzierung der Digitalisierung des Schulunterrichts neben Gratis-Laptops für Schüler*innen – als Weiterentwicklung der Schulbuchaktion – ein umfassendes Unterstützungspaket für Schulen und Kindergärten für Kinder aus Kriegsgebieten. ****

Kucharowits fragt Bildungsminister Polaschek: „Wie viele Schüler*innen werden aus der Ukraine kommen? Wie unterstützen Sie diese Kinder? Wie sichern Sie ihr bestmögliches Ankommen? Was ist ihr Plan? Wird es muttersprachliche Angebote geben? Zusätzliche Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen?“ Da der Bildungsminister diese Fragen zuletzt mit einem „Wir schauen einmal“ beantwortet hatte, fordert Kucharowits mit einem Antrag ein umfassendes Unterstützungspaket für Kindergärten und Schulen für Kinder aus Kriegsgebieten ein. Kucharowits: „Alle Kinder haben das Recht auf beste Bildung von Anfang an.“

Um diese beste Bildung – gerade in Pandemiezeiten – sicherzustellen, fordert Kucharowits auch Gratis-Laptops für alle Schüler*innen als Weiterentwicklung der Schulbuchaktion. Statt alle Kinder mit Gratis-Laptops auszustatten, lässt sich die Bundesregierung aber Kostenbeiträge zahlen, wenn sie die Laptops überhaupt liefert. Zwei Jahre nach Beginn der Pandemie ist die Aktion weiterhin nicht abgeschlossen. Kucharowits: „Es wäre an der Zeit, die Schulbuchaktion von damals in die Jetztzeit zu überführen. Laptops und Tablets für alle, das wäre 2022.“ (Schluss) sd/lp

