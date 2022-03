Städtebund-Ludwig und Weninger gratulieren Alfred Riedl

Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl wiedergewählt

Wien (OTS) - „Mit Alfred Riedl arbeiten wir seit vielen Jahren sehr gut und gemeinsam für die Menschen in den Städten und Gemeinden in ganz Österreich. Wir möchten ihm daher ganz herzlich zu seiner heutigen Wiederwahl als Präsident des Österreichischen Gemeindebundes gratulieren. Wir freuen uns, dass wir mit Alfred Riedl auch in Zukunft einen verlässlichen Partner haben, wenn wir für die Anliegen der Städte und Gemeinden – auf der ersten Ebene der Republik, in vielen Verhandlungen und zu den verschiedensten Themen – einstehen und uns abstimmen, wenn wir für die Menschen in unserem Land arbeiten“, sagen Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Generalsekretär Thomas Weninger gemeinsam.

Über den Österreichischen Städtebund

Der Österreichische Städtebund ist die Interessenvertretung und eine starke Stimme für Städte und größere Gemeinden in Österreich. Aktuell sind es 259 Mitgliedsgemeinden. 5,5 Millionen Menschen leben in Österreich in Städten. Auch 71 Prozent der Arbeitsplätze befinden sich in Städten.

Save the date: 71. Österreichischer Städtetag in Villach von 1. bis 3. Juni 2022; #städtetag2022

