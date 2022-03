Raiffeisen spendet €100.000,00 für Flüchtlingshilfe an die UN Mission des Malteserordens

Wien (OTS) - Obmann Mag. Erwin HAMESEDER überreichte im Namen der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, an den Leiter der Mission des Souveränen Malteserordens bei den Vereinten Nationen in Wien, Botschafter Prof. Günther GRANSER, einen Scheck in Höhe von EURO 100.000,00 um die vorherrschende tragische Situation in der Ukraine und darin resultierende signifikante Flüchtlingsbewegung zu unterstützen.

Dieser Betrag wird an Malteser International sowie an die Landesorganisationen des Ordens der betroffenen Staaten übermittelt, um eine weitere rasche und unbürokratische Hilfe sowie die Grundversorgung und medizinische Betreuung der in Not geratenen Flüchtlingen zu garantieren.

Erwin Hameseder, Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, unterstützt die Mission des Souveränen Malteserordens aus tiefster Überzeugung: „Jetzt geht es um schnelle und konkrete Hilfe. Wir müssen alles tun, um das Leid der vom Krieg betroffenen leidgeprüften Menschen ein Stück weit zu lindern. Das ist unsere soziale Verantwortung und es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns mit aller Kraft für jene einsetzen, die jetzt dringend Schutz und Sicherheit brauchen.“

Rückfragen & Kontakt:

Raiffeisen-Holding NÖ-Wien

Mag. Sonja Messner, MAS

Konzernkommunikation

+43 1 211 36-2170

sonja.messner @ rh.raiffeisen.at

www.raiffeisenholding.com



Souveräner Malteser-Ritter-Orden

Großpriorat von Österreich

Katharina Stögner

Leitung Kommunikation und Fundraising

+43 1 512 72 44

presse @ malteser.at

www.malteserorden.at