Klarstellung zur Neugestaltung im MuseumsQuartier

Bettina Leidl beendet Diskussion um Leseturm

Wien (OTS) - In den vergangenen Tagen wurde das Thema neue Landmark für das MuseumsQuartier Wien in der Medienöffentlichkeit aufgegriffen. Bettina Leidl, neue Geschäftsführerin des MuseumsQuartier, hatte sich gegenüber der Presse am 20.3. für eine neue Landmark ausgesprochen, die ihrem Kernanliegen für das bedeutende Kunst- und Kulturareal sichtbaren Ausdruck verleihen soll: Zu ihren wichtigsten Vorhaben zählen die Transformation hin zu einem nachhaltigen und klimaneutralen Areal samt Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Diese grundlegende Veränderung soll faktisch und symbolisch sichtbar sein. Damit kann sich das MuseumsQuartier künftig als internationales Vorzeigemodell auf diesem Gebiet positionieren. Gleichzeitig zählen die stärkere Akzentuierung der Eingänge sowie die Öffnung in Richtung 7. Bezirk zu den Plänen für die kommenden Jahre. Das Areal und die angrenzenden Gebiete sollen in Richtung eines durchlässigen und verkehrsberuhigten „Superquartiers“ umgestaltet werden.

Das Statement Bettina Leidls zu einer Landmark wurde fälschlich als Wiederbelebung der Idee zu einem Leseturm verstanden. Dazu Bettina Leidl: „Ich möchte hier klar sagen, dass es mir niemals um die Wiedereinführung eines Turms für das MuseumsQuartier gegangen ist. Das Konzept ist mehr als 25 Jahre alt und daher längst vom Tisch.“



Rückfragen & Kontakt:

MuseumsQuartier Wien

Mag. Irene Preißler

+43-1-523 58 81 – 1712

irene.preissler @ mqw.at