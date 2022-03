Hofinger: Digitale Infrastruktur in jedem kleinen Dorf notwendig

ÖVP-Gemeindesprecher begrüßt Start der zweiten Breitbandmilliarde

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Was für 43 Prozent der österreichischen Haushalte mittlerweile selbstverständlich ist, ist für andere - vor allem für Menschen in ländlichen Gemeinden - noch Zukunftsmusik: der schnelle Weg ins Internet.“ Mit diesen Worten begrüßte heute, Mittwoch, ÖVP-Gemeindesprecher Abg.z.NR Manfred Hofinger den Startschuss für die Auszahlung der zweiten Breibandmilliarde in der Höhe von 1,4 Milliarden Euro. Ab sofort ist der Call für Förderanträge offen, um die Projekte einzureichen. „Denn ein zügiger Breitbandausbau schafft mehr Lebensqualität in den Regionen und wichtige Arbeitsplätze am Land“, so Hofinger.

„Auch unsere Dörfer und Gemeinden brauchen den schnellen Internet-Anschluss“, erinnert Hofinger an so manche Schwierigkeiten, die sich auch aufgrund der Corona-Krise durch mangelnde Digitalisierung vor allem in ländlichen Regionen für einzelne Familien und Unternehmen ergeben haben. „Sei es beim Distance-Learning oder im Home-Office, ohne den richtigen Anschluss bist du ausgeschlossen“, bietet für Hofinger der rasche und zielgerichtete Ausbau der Breitbandinfrastruktur für die Gemeinden aber auch mehr Chancen für neue Arbeitsplätze und gegen Abwanderung.

Wir sind gut unterwegs

Im Rahmen der bis Ende 2021 durchgeführten Ausschreibungen haben über 600 Förderungsnehmer in rund 1.760 Projekten Förderungszusagen in der Höhe von über einer Milliarde Euro erhalten. Damit kann ein unmittelbarer Ausbau in über 1.600 der rund 2.100 Gemeinden in Österreich stattfinden. Davon profitieren über 1,2 Millionen Menschen. „Die flächendeckende Versorgung von Haushalten, Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen mit schnellem Internet schreitet voran“, zeigt sich Hofinger zuversichtlich, dass das Ziel, Österreich bis 2030 flächendeckend zu versorgen, „ambitioniert, aber mit dem heutigen Tag auch erreicht werden kann.“

