ORF III am Donnerstag: „Land der Berge: Durch Osttirols Berge mit Marlies Raich“, „Runde der ChefredakteurInnen“

Weiters: „Die Tafelrunde“, dreiteiliger Schwerpunkt zum 60. Geburtstag von Günther Paal

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information führt am Donnerstag, dem 24. März 2022, im Hauptabend in einer „Land der Berge“-Produktion „Durch Osttirols Berge mit Marlies Raich“, danach meldet sich ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher mit einer „Runde der ChefredakteurInnen“ zu Corona-Krise und Ukraine-Krieg. Die „Donnerstag Nacht“ eröffnet „Die Tafelrunde“ mit Gastgeber Gerald Fleischhacker und illustren Gästen aus dem ORF RadioKulturhaus. Anschließend gratuliert ORF III Kabarettist Günther Paal alias Gunkl mit einem dreiteiligen Schwerpunkt zum 60. Geburtstag, beginnend mit seinem Programm „Die großen Kränkungen der Menschheit“.

Tagsüber, ab 10.00 Uhr, überträgt „Politik live“ die Nationalratssitzung, die mit einer Fragestunde mit Landwirtschafts-und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger beginnt. Beschlussreif sind an diesem Tag u. a. die neue Corona-Teststrategie oder die neue Medienförderung. Es kommentiert Astrid Wibmer, ORF 2 überträgt parallel bis 13.00 Uhr.

Im Hauptabend geht es in einer „Land der Berge“-Ausgabe „Durch Osttirols Berge mit Marlies Raich“ (20.15 Uhr): Die mystische Galitzenklamm, das beschauliche Villgratental und ein Gipfel mitten in den Lienzer Dolomiten – das sind nur ein paar der Schauplätze, die die ehemalige Profisportlerin und heutige ORF-Ski-Kommentatorin besucht.

Anschließend lädt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher zur „Runde der ChefredakteurInnen“ (21.05 Uhr): Die Omikron-Welle hat Österreich weiterhin fest im Griff. Nach der Aufhebung fast aller Maßnahmen Anfang März kündigte der Gesundheitsminister vergangene Woche die Wiedereinführung der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen sowie Lockerungen der Quarantäneregeln für das Gesundheitspersonal an. Welche Strategie verfolgt die Bundesregierung im Pandemie-Management? Und wie wird die Arbeit des neuen Gesundheitsministers Johannes Rauch bewertet? Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine tobt unvermindert weiter. Immer mehr Menschen flüchten und suchen Schutz. Sind Österreich und die Europäische Union darauf vorbereitet? Und wie können die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges abgefedert werden? Zu Gast dazu sind Alexandra Föderl-Schmid (Süddeutsche Zeitung), Christian Rainer (profil), Gerold Riedmann (Vorarlberger Nachrichten) und Doris Helmberger-Fleckl (Die Furche).

Die „Donnerstag Nacht“ präsentiert zum Auftakt „Die Tafelrunde“ (21.55 Uhr) aus dem ORF RadioKulturhaus: Zu Gast bei Gerald Fleischhacker sind dieses Mal Florian Scheuba, Günther Lainer, Lydia Prenner-Kasper und Isabel Meili. Letztere feiert ihre „Tafelrunde“-Premiere und lässt sympathischen Schweizer Charme auf Wiener Schmäh treffen. Anschließend würdigt ORF III Günther Paal alias Gunkl zum 60. Geburtstag mit einem dreiteiligen Schwerpunkt:

Zunächst legt der Kabarettist in einem Programm von 2011 „Die großen Kränkungen der Menschheit“ (22.50 Uhr) dar. Wie funktioniert eigentlich so ein Gehirn? Warum wählt man die Partei, die man wählt? Anschließend sinniert der Jubilar in „Glück. Eine Vermutung“ (0.00 Uhr) über Gott und die Welt, bevor er gemeinsam mit Ina Regen in einer 2019 produzierten Ausgabe des musikalischen Late-Night-Talks „DENK mit KULTUR“ (1.05 Uhr) zu sehen ist.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at