FPÖ – Mahdalik: Schluss mit Wiener Gratisparken für ukrainische Oligarchen

Autos sollen am Abschleppparkplatz Simmering kostenlos abgestellt werden dürfen

Wien (OTS) - Der Verkehrssprecher der Wiener FPÖ, LAbg. Toni Mahdalik, fordert ein sofortiges Ende des Gratisparkens für Autos mit ukrainischen Kennzeichen. „Wenn man durch die Stadt geht, fallen einem fast ausschließlich ukrainische Luxus-SUVs auf, die wochenlang herumstehen, während die Wiener Bevölkerung blechen muss. Es kann wirklich nicht Sinn der Sache sein, den Oligarchen auch noch den Parkplatz zu bezahlen“, so Mahdalik, der von SPÖ-Verkehrsstadträtin Sima sofortiges Handeln verlangt.

Weiters weist Mahdalik darauf hin, dass die vom Krieg in der Ukraine flüchtenden hilfsbedürftigen Frauen und Kinder für gewöhnlich nicht mit dem Auto, sondern mit dem Zug oder dem Bus kommen. „Ich schlage daher vor, dass die ukrainischen PKW-Besitzer, die sich einen Garagenplatz nicht leisten wollen, eine kostenlose Parkmöglichkeit am Abschleppplatz in Simmering erhalten“, so der FPÖ-Verkehrssprecher.

