VP-Mahrer/Grießler: Gemeinsame Initiative für den Wiener Städtetourismus

Maßnahmenpaket für den Wiener Städtetourismus - Abstimmung mit Stadtrat Peter Hanke

Wien (OTS) - Während die Ferienregionen in der Sommer- und Wintersaison teilweise sehr gute Buchungen verzeichnen, liegt der viel stärker international geprägte Städtetourismus auch in Wien nach wie vor unter dem Vorkrisenniveau. Großveranstaltungen wie Kongresse oder Messen kommen nun schrittweise zurück, doch auch hier kommt die Branche noch länger nicht an die Kennzahlen des Jahres 2019 heran. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten und in Abstimmung mit dem zuständigen Stadtrat Peter Hanke wird geprüft, was für den Städtetourismus notwendig ist. „Es müssen jetzt gemeinsam konkrete Lösungen gefunden werden, denn es geht um die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen“, so der Wiener Stadtrat Karl Mahrer.

Massive Buchungseinbrüche – Umsatzrückgang ihn Millionenhöhe

Rund 5 Millionen Nächtigungen verzeichnete Wien im Jahr 2021, ein Wachstum von 9% zu 2020, rund 70% weniger als 2019. Im Gesamtjahr 2021 erzielten die Wiener Beherbergungsbetriebe einen Netto-Umsatz von 305,6 Millionen Euro, dies bedeutet einen Umsatzrückgang von knapp 70% zum bisherigen Rekordjahr 2019. Die Wiener Stadtregierung geht jedoch weiterhin den „Wiener Corona-Sonderweg“, der im Gegensatz zu den Maßnahmen der Bundesregierung und aller anderen acht Bundesländer die Tourismusbetriebe einschränkt. „Wenn die Stadtregierung in Wien einen eigenen Weg geht, muss allerdings dieser für die betroffenen Betriebe auch durch ein entsprechendes Entlastungspaket abgefedert werden. Wie dieses im Detail aussieht, muss nun gemeinsam mit der Stadt Wien erarbeitet werden“, so der Tourismussprecher der Volkspartei Wien, Gemeinderat Markus Grießler.

Gemeinsames Ziel – Entlastung für den Wiener Städtetourismus

Die Volkspartei Wien steht in engem Austausch mit Stadtrat Peter Hanke, um Maßnahmen zu definieren, die den Wiener Tourismusbetrieben durch diese schwierige Phase helfen können. Darunter könnte es verschiedene Schritte geben, wie Möglichkeiten zur Erleichterung bei Gebühren. „Der Städtetourismus hat bisher alle Einschränkungen solidarisch mitgetragen. Wir müssen jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen und den Betrieben in Wien aktiv und konstruktiv Hilfe leisten“, so Mahrer abschließend.

