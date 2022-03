FPÖ – Hafenecker: Raus mit den Händen von Schwarz-Grün aus den Taschen der Bürger!

Sofortige Unterstützungsmaßnahmen und Steuersenkungen sind das einzige Mittel gegen Teuerung und Spritpreisexplosion

Wien (OTS) - „Anders als uns die schwarz-grüne Bundesregierung und Kanzler Nehammer erklären wollen, begann die aktuelle Teuerungswelle nicht erst mit der Ukraine-Krise, sondern schon viel früher: Nämlich bei der Corona-Zwangsmaßnahmenpolitik, mit der diese Regierung unsere funktionierende Wirtschaft an die Wand gefahren hat! Die Menschen brauchen daher jetzt sofortige Hilfe statt Worthülsen und Alibi-Aktionen“, betonte FPÖ-Verkehrssprecher NAbg. Christian Hafenecker, MA in seiner heutigen Rede anlässlich einer Aktuellen Stunde zur Teuerung im Nationalrat.

Schwarz-Grün habe einen Lockdown nach dem anderen verhängt, unzählige Menschen in Kurzarbeit geschickt, künstliche Verknappungen verursacht und Milliarden an Steuergeld verschwendet. „Es war ja ein riesiges Geschäft vor allem für das Umfeld der ÖVP – Stichwort Hygiene Austria und COVID Fighters –, für das jetzt die Bürger abgezockt werden. Was kümmern die Schwarzen die Sorgen der von Kurz-Freund Schmid als ,Pöbel´ bezeichneten Menschen, die jetzt für ihr Regierungsversagen zahlen sollen? Wie Corona dient die Ukraine-Krise als nächstes Feigenblatt für die schwarz-grüne Regierungsunfähigkeit“, so Hafenecker weiter.

Während sich die Menschen im Land das Leben nicht mehr leisten könnten, seien die Regierung und besonders der Finanzminister durch die Explosion der Sprit- sowie Energiepreise regelrechte Krisengewinnler. „Nachdem Schwarz-Grün mit der NoVA-Erhöhung mittelständischen Betrieben und Familien den Neuwagenankauf nahezu unmöglich gemacht hat, kassieren sie jetzt Höchsteinnahmen an Steuern durch die Spritpreisexplosion und wollen ihre Hände mit der CO2-Steuer noch tiefer in die Taschen der Bürger stecken. Diese ökomarxistische Politik ist nichts anderes als eine kalte Enteignung, die sofort beendet werden muss“, erklärte der freiheitliche Verkehrssprecher weiter und verwehrte sich scharf gegen die gängige Darstellung der Grünen, die glauben würden, dass die Menschen zum Spaß mit dem Auto herumfahren würden.

Die FPÖ fordere die Bundesregierung daher dazu auf, sofortige Unterstützungsmaßnahmen für die Bürger umzusetzen. „Es braucht eine Soforthilfe in der Höhe von 300 Euro, eine Senkung der Mehrwertsteuer auf alle Energieträger, eine radikale Absenkung der Mineralölsteuer, die Erhöhung von Pendlerpauschale und Kilometergeld sowie eine Preisdeckelung bei den Energiekonzernen, an denen die öffentliche Hand beteiligt ist. Die CO2-Steuer muss sofort gestrichen werden. Nach Umsetzung dieser freiheitlichen Forderungen hat die Regierung gleich den nächsten wichtigen Akt zur Entlastung der Menschen zu setzen, nämlich sofort und geschlossen zurückzutreten!“, forderte Hafenecker.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at