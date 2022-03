"Newsroom LIVE Spezial - Ukraine. Krieg ohne Ende?" heute um 20:15 Uhr auf PULS 4 & um 22:20 Uhr auf PULS 24

Sondersendung mit Serhiy Osachuk, Gouverneur des Oblast Tschernowitz und Militärexperte Gerald Karner zur Primetime auf PULS 4.

Wien (OTS) - Seit mehr als vier Wochen läuft eine Militäroffensive Russlands gegen die Ukraine. Die Situation ist dramatisch. Die humanitäre Lage in den ukrainischen Städten verschlimmert sich weiter.

In einem "Newsroom LIVE Spezial" zum Thema "Ukraine. Krieg ohne Ende?" zeigt PULS 4 heute um 20:15 Uhr und um 22:20 Uhr auf PULS 24 eine Sondersendung zu den aktuellen Ereignissen im Ukraine-Krieg. Via Skype live aus der Ukraine zugeschaltet ist Serhiy Osachuk, Gouverneur des Oblast Tschernowitz. Osachuk, Gouverneur einer der größten ukrainischen Provinzen, berichtet über die Angriffe, das Leid der Bevölkerung und warum er glaubt, dass die russische Armee die Ukraine nicht besiegen wird. Zu Gast im Studio bei News-Anchor Thomas Mohr ist zudem Offizier und Militärexperte Gerald Karner. Karner schildert die aktuelle militärische Lage in der Ukraine.

"Newsroom LIVE Spezial - Ukraine. Krieg ohne Ende?" heute um 20:15 Uhr auf PULS 4, um 22:20 Uhr auf PULS 24 & zum Streamen in der ZAPPN App.

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470