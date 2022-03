Blimlinger/Götze erfreut über Neuordnung der Ausbildung für Lebens- und Sozialberater:innen

Nach rund 30 Jahren gibt es endlich eine zeitgemäße Ausbildung für Lebens- und Sozialberater:innen

Wien (OTS) - „Für uns war es wichtig, dass unterschiedliche Zugänge zur Ausbildung ermöglicht werden, um so die vielfältigen Tätigkeitsbereiche der Lebens- und Sozialberater:innen abzubilden. Vorerfahrungen werden den Lernenden angerechnet und sie können weitere Ausbildungen darauf aufbauen. So ist die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberater:in zukünftig optimal in die Bildungslandschaft eingebettet und Teil des lebenslangen Lernens“, sagt Elisabeth Götze, Sprecherin der Grünen für Wirtschaft und Innovationen.

Nach langen Verhandlungen ist es gelungen, die Ausbildung für Lebens- und Sozialberater:innen zeitgemäß und durch neue Inhalte und Rahmenbedingungen zu regeln. Gerade in den letzten beiden Jahren der Pandemie hat sich gezeigt, dass Lebens- und Sozialberater:innen zentrale Akteur:innen des gesellschaftlichen Lebens sind.



Die Berufsfelder der Lebens- und Sozialberater:innen reichen von der psychosozialen Beratung über Coaching, Counselling, Betreuung von Familien bis hin zu Ernährungsberatung. „Wesentlich ist hier, dass in den nunmehr verbindlichen Curricula diese Bandbreite einerseits durch spezifisch qualifizierte Lehrende und andererseits durch aktualisierte und innovative Angebote gewährleistet ist. Ein zentraler Punkt der Neuordnung war sicherlich die Qualitätssicherung der Ausbildung und auch die damit verbundene Orientierung an Inhalten in der Ausgewogenheit zwischen Theorie, Praxis und allfälligen Vorstudien oder Berufstätigkeiten“, zeigt sich die Wissenschaftssprecherin der Grünen, Eva Blimlinger, erfreut über dieses Ausbildungsprofil.

Auch bisher schon war die Ausbildung mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. „Wir stellen sicher, dass die Auszubildenden für ihr Geld eine zeitgemäße, hochwertige Ausbildung bekommen. Den Berufsstand wertet das erheblich auf“, betont Götze.

