Österreichischer Kabarettpreis 2022: „Science Busters“ erhalten Publikumspreis

Verleihung am 22. April in ORF 1

Wien (OTS) - Der Österreichische Kabarettpreis wurde gestern, am 22. März 2022, im Rahmen einer feierlichen Gala im Globe Wien überreicht. Neben dem Publikumspreis für die „Science Busters“ ging der diesjährige Hauptpreis an Josef Hader für „Hader On Ice“. Malarina wurde mit dem Förderpreis für ihr Programm „Serben sterben langsam“ ausgezeichnet und Berni Wagner erhielt den Programmpreis für „Galápagos“. Der Sonderpreis ging dieses Jahr an Christoph & Lollo. Durch den Abend führten Magda Leeb und Gregor Seberg. ORF 1 zeigt die Verleihung des Österreichischen Kabarettpreises 2022 am Freitag, dem 22. April, um 23.20 Uhr.

Zweiter Publikumspreis für die „Science Busters“

Beim diesjährigen Publikumspreis, der heuer bereits zum sechsten Mal vergeben wurde, waren insgesamt zwölf Kabarett- und Comedy-TV-Formate nominiert, darunter zehn ORF-Formate. Das Publikum wählte in einem Online-Voting zum bereits zweiten Mal die „Science Busters“ als beliebteste Sendung. Damit ist das – nach zwei Auszeichnungen für „Was gibt es Neues?“ und je eine für „Wir sind Kaiser“ und „Gute Nacht Österreich“ – bereits der sechste Preis für ein ORF-Format.

ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Die ‚Science Busters‘ machen in ihren Programmen Wissenschaft zum Event und haben Bildungsfernsehen auf ein neues, unterhaltsames Level gehoben. Ihr Motto ‚Wer nichts weiß, muss alles glauben‘ hat gerade heute mehr Relevanz denn je – und so freut es mich ganz besonders, dass sie vom Publikum bereits zum zweiten Mal mit dem Österreichischen Kabarettpreis belohnt wurden. Ich gratuliere zur mehr als verdienten Auszeichnung.“

„Science Busters“-MC Martin Puntigam: „Zwei Mal haben wir den Österreichischen Kabarettpreis jetzt schon gewonnen und immer die undotierten erwischt. Das muss uns erst einmal wer nachmachen. Wir freuen uns ure über die Titelverteidigung, unser Publikum ist einfach das beste. Vielen Dank! Kommenden Herbst feiern wir 15 Jahre ‚Science Busters‘ und gehen davon aus, dass dann eine Straße nach uns benannt wird. Oder ein Platz. Oder ein Railjet. Und an einem Freitag um 15.00 Uhr das Fernsehprogramm für eine Minute unterbrochen wird, um uns zu ehren. Das und zwei Mal den Österreichischen Kabarettpreis in der Kategorie Publikum – mehr kann man in einem Leben kaum erreichen.“

Neue Staffel „Science Busters” in ORF 1

Ganz nach ihrem Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ sind die „Science Busters“ seit 15. März 2022 immer dienstags um 23.00 Uhr in ORF 1 mit einer neuen Staffel zu sehen. An der Seite von MC Martin Puntigam sind in Sachen wissenschaftlicher Aufklärung Elisabeth Oberzaucher (Verhaltensbiologie), Florian Freistetter (Astronomie), Martin Moder (Molekularbiologie), Peter Weinberger (Chemie), Helmut Jungwirth (Mikrobiologie), Gunkl aka Günther Paal, Ursula Hollenstein (Infektiologin), Woody (Universitätshund) und als neues Mitglied Ruth Grützbauch (Astronomie) unterwegs.

Österreichisches Kabarett auf Flimmit

Flimmit (flimmit.at) gratuliert allen Preisträgerinnen und Preisträgern des Österreichischen Kabarettpreises und zeigt Josef Hader u. a. mit seinen Programmen „Hader muss weg“ und „Hader spielt Hader“. Weitere heimische Kabarettstars, die auf Flimmit für dauerhaft gute Unterhaltung sorgen, sind Michael Niavarani („Niavaranis Kühlschrank“), Andreas Vitasek („39,2 - Ein Fiebermonolog“), Gerry Seidl („Sonntagskinder“), Andrea Händler („Das Schweigen der Händler“), Die Kernölamazonen („Was wäre wenn“) u.v.m.

