Filmstart für Deix-Hommage: Cineplexx bringt österreichischen Animationsspaß auf die Leinwand

Wien (OTS) -

„Rotzbub – Willkommen in Siegheilkirchen“ ab 24. März in allen Cineplexx Kinos

Exklusiv für Cineplexx-BesucherInnen: Eigens für Cineplexx gezeichnete und signierte Filmplakate

Handy aus & Film ab heißt es am 24. März, wenn der Animationsfilm - basierend auf den Karikaturen von Manfred Deix - in allen Cineplexx Kinos zu sehen ist. Der langersehnte „Rotzbub – Willkommen in Siegheilkirchen“ mit prominenter österreichischer Beteiligung, darunter Erwin Steinhauer, Thomas Stipsits, Adele Neuhauser, Roland Düringer, Gerti Drassl und Katharina Strasser, verspricht ein wahres Kinohighlight im Frühling zu werden: Hochkarätige Stimmen und treffsichere Figuren, inspiriert vom bereits verstorbenen Manfred Deix, der sich österreichweit als Maler und Kabarettist großer Beliebtheit freute.

Filmproduzent Josef Aichholzer hat exklusiv für Cineplexx-BesucherInnen Rotzbub-Filmplakate kreiert. Am 24. März gibt es also zum Kino-Ticket von "Rotzbub - Willkommen in Siegheilkirchen" eines von zwei verschiedenen CINEPLEXX Special Limited Edition-Filmplakaten gratis* on top! Mit etwas Glück erhalten die Schnellsten die streng limitierte, SIGNIERTE Version.

Rotzbub – eine Hommage an Manfred Deix:

Beim Wirten in Siegheilkirchen sitzt ein Rotzbub und zeichnet die nackerte Fleischhauerin. Die Bilder erregen den ganzen Ort, der Rotzbub heißt Manfred Deix und hat Talent. Doch Maler braucht so eine Kleinstadt im Österreich der 1960er vor allem zum Überpinseln ihrer braunen Flecken. Zum Glück gibt es das Espresso Jessy, das Bier und den Rock’n’Roll. Eines schönen Tages kommen die Roma in den Ort und mit ihnen die furchtlose Mariolina. Endlich gibt es in Siegheilkirchen wirklich etwas zu zeichnen. Aber den Ewiggestrigen im Dorf ist das Fremde natürlich ein Dorn im Auge und sie basteln schon an einer Bombe.

*In teilnehmenden Kinos - nur solange der Vorrat reicht.

Actors Studio

Annenhof Kino

Apollo - Das Kino

Cineplexx Amstetten

Cineplexx Donau Zentrum

Cineplexx Graz

Cineplexx Hohenems

Cineplexx Innsbruck

Cineplexx Leoben

Cineplexx Linz

Cineplexx Mattersburg

Cineplexx Millennium City

Cineplexx Parndorf

Cineplexx Salzburg Airport

Cineplexx Villach

Cineplexx Weiz

Cineplexx Wien Auhof

Cineplexx Wiener Neustadt

Cineplexx Wienerberg

Cineplexx Wörgl

Geidorf Kunstkino

SCS Kinowelt

Stadtkino Villach

Urania Kino

Village Cinema Wien Mitte

Über Cineplexx und die Constantin Film-Holding GmbH

Die Constantin Film-Holding GmbH steht mit ihren Kinobeteiligungen Cineplexx Kinobetriebe GmbH und Lichtspieltheater Betriebs GmbH für modernes, visionäres Kino und ist unangefochtener Vorreiter in punkto Kinotechnologie und Servicestandards – 2018 und 2019 wurde dies mit den aktuellen Innovationen im Cineplexx Wienerberg (Onyx-LED und Real D Ultimate Screen sowie Barco Flagship-Laser), im Cineplexx Graz, Split, Belgrad und Novi Sad (MX4D), dem IMAX Laser im Cineplexx Donau Zentrum und Apollo und dem ersten Dolby Cinema in Wien im Village Cinema und danach im Cineplexx Millennium City, dem nun mehr vierten Dolby Cinema Standort nach Linz und Salzburg Airport, bestätigt.

Der Beginn der Firmengeschichte erfolgte 1951 mit dem Filmverleih Constantin-Film in Österreich, seit 1985 steht das Unternehmen unter leitender Mitarbeit und Teilhaberschaft beziehungsweise in Folge komplett im Eigentum österreichischer Unternehmer. In den 70er Jahren erfolgte eine bundesweite Ausweitung von Kino-Spielstätten unter dem Namen Constantin-Film Kinos. Die Cineplexx Kinobetriebe GmbH ist eine Tochtergesellschaft der 1985 gegründeten Constantin Film-Holding-GmbH, mit über 60 Kinos in 12 Ländern: Österreich, Kroatien, Serbien, Slowenien, Bosnien & Herzegowina, Montenegro, Nord-Mazedonien, Albanien, Kosovo, Griechenland, Rumänien und Italien. Über 400 Säle mit mehr als 70.000 Sitzen werden betrieben.

Der erfolgreiche Expansionskurs hält kontinuierlich an: Durch den Kauf der UCI Kinowelt 2019 wurden auch die damit verbundenen drei Standorte in Österreich Teil der Cineplexx Kinobetriebe. 2019 und 2020 ging außerdem die Expansion im SEE-Bereich mit 5 Kinos in Rumänien in eine neue Phase. Dank umfangreicher Renovierung des Cineplexx Millennium City in 2020, die nicht nur Wiens erstes MX4D Kino, sondern auch den ICTA EMEA Award 2020 in der Kategorie „Beste Kino-Modernisierung“ brachte, befindet sich in der Bundeshauptstadt nun das modernste Kino Österreichs. Die letzten Expansionsschritte erfolgten im September 2021 mit der Neueröffnung des Cineplexx Weiz, dem nun 5. Kinostandort in der Steiermark und dem Cineplexx ALGO in Meran, dem 2. Standort in Südtirol, Italien.

Mit rund 1.700 MitarbeiterInnen erwirtschaftete das Unternehmen im Jahr 2019 einen Umsatz von mehr als 150 Millionen Euro. 2019 – vor der COVID-19 Pandemie – begrüßten die Cineplexx Kinos knapp 13 Millionen Besucher.

Mehr Informationen zu Österreichs führendem Kinobetreiber auf www.cineplexx.at.

Dolby, Dolby Atmos, Dolby Voice, und das Doppel-D-Symbol sind eingetragene Marken von Dolby Laboratories. Dolby Cinema und Dolby Vision sind Marken von Dolby Laboratories. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. DLB-G

Rückfragen & Kontakt:

Cineplexx Pressestelle

Daniela Gissing, Nicole Komann

ikp Wien GmbH

cineplexx @ ikp.at

01/5247790-18