15. Bezirk: Vortrag „Apothekerinnen vor 1930“ am 25.3.

Bitte um Anmeldungen per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Seit über 20 Jahren ist die Volksbildnerin Waltraud Zuleger als ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistorikerin für das Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus tätig. Am Freitag, 25. März, widmet sich die Geschichtskundige ab 17.30 Uhr in einem Vortrag dem Thema „Eine Suche nach Apothekerinnen vor 1930 in Fünfhaus, Sechshaus und Rudolfsheim“. Zuleger spricht beispielsweise über die Vergabe von Apotheken-Konzessionen an Frauen in alter Zeit, die danach trotzdem nicht zur Leitung solcher Betriebe befugt waren. Die Zulassung von Frauen zum Pharmaziestudium steht auch im Fokus. Der Eintritt zur Veranstaltung im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4) ist frei. Um Anmeldungen wird gebeten: Telefon 0664/249 54 17 bzw. E-Mail bm1150@bezirksmuseum.at.

Im Laufe des Abends redet Waltraud Zuleger zum Beispiel über Charlotte Ostertag (Dreifaltigkeitsapotheke), Antonia Zeidler (Apotheke zum Erzengel Michael), Marie Teufelberger (Germania-Apotheke) und Maria Friedrich (Apotheke Maria vom Siege). Nach dem Referat antwortet Zuleger auf Fragen der Anwesenden. Gegen 19.00 Uhr endet die Zusammenkunft. Besucherinnen und Besucher haben die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten. Gegen Spenden hat das freiwillige Museumsteam keinen Einwand. Das Referat ergänzt die Schau „Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden“, die bis Ende Jänner 2023 im Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus gezeigt wird. Informationen über das Museum (Öffnungszeiten, Exponate, Veranstaltungen, etc.) im Internet: www.bezirksmuseum.at.





Allgemeine Informationen:

Vortragende Waltraud Zuleger:

https://waltraudzuleger.jimdofree.com/über-mich/

Veranstaltungen im 15. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/





