Schafft es Österreich doch zur WM? Der vorletzte Schritt bei Wales – Österreich

Am 24. März ab 18.20 Uhr mehr als vier Stunden WM-Play-off in ORF 1, PK am 23. und 28. März in ORF SPORT PLUS

Wien (OTS) - Entscheidende Tage für die Fans des Nationalteams:

Österreich hat dank des guten Abschneidens in der Nations-League die Chance, sich mit zwei Siegen über das Play-off für die Fußball-WM 2022 in Katar (live im ORF) zu qualifizieren. Dafür muss zunächst am Donnerstag, dem 24. März 2022, ein Sieg gegen Wales her, ehe dann im Entscheidungsspiel der Gewinner der Paarung Schottland – Ukraine wartet. ORF 1 stimmt am 24. März bereits ab 18.20 Uhr auf dieses so wichtige Match gegen Gareth Bale und Co. ein, das ab 20.15 Uhr live zu sehen ist. Die Stimmung unter den österreichischen Fans in Cardiff wird dabei ebenso eingefangen wie die Ankunft der Mannschaft im Stadion und Stimmen aus dem ÖFB-Team. Insgesamt bedeutet das an diesem Tag mehr als vier Stunden Fußball-Spannung im ORF. Im Studio analysieren Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Roman Mählich, aus Cardiff melden sich die Kommentatoren Thomas König und Helge Payer. Bereits um 18.10 Uhr widmet sich auch „Magazin 1“, aus traurigem Anlass, dem Thema Fußball und Krieg.

Der Fahrplan am 24. März in ORF 1:

18.10 Uhr: „Magazin 1“: Philipp Maschl berichtet von den Zusammenhängen von Fußball und Krieg

18.20 Uhr: Der vor-letzte Schritt 1

19.57 Uhr: Der vor-letzte Schritt 2

20.15 Uhr: Der vor-letzte Schritt 3 – Das Spiel: Wales – Österreich

Die TV-Übertragung wird auch als Live-Stream via ORF-TVthek, sport.ORF.at und ORF Fußball angeboten, nachträglich auch als Video-on-Demand.

ÖFB-Pressekonferenzen vor dem Wales-Spiel und dem Freundschaftsspiel live in ORF SPORT +

Am 29. März folgt live in ORF 1 im Wiener Ernst-Happel-Stadion ein Freundschaftsspiel, da das Match Schottland – Ukraine auf Grund des Kriegs in der Ukraine verschoben ist und es damit am 29. März noch nicht zum möglichen Entscheidungsspiel für Österreich kommt. Der Gegner für das Freundschaftsspiel ist abhängig vom Ausgang des WM-Play-off-Halbfinales der ÖFB-Auswahl gegen Wales. Gelingt dem Nationalteam ein Sieg gegen Wales, geht es gegen das Verliererteam aus dem Halbfinale des Play-off-Weges B zwischen Schweden und Tschechien. Sollte Österreich in Cardiff nicht als Sieger vom Platz gehen, gastiert Schottland im Prater.

Mittwoch, 23. März, 17.15 Uhr: ÖFB-Pressekonferenz vor dem Spiel Wales – Österreich (Reporter Andreas Felber)

Montag, 28. März, 12.00 Uhr: ÖFB-Pressekonferenz vor dem Freundschaftsspiel in Wien

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at