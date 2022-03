Himmelbauer: Zweite Breitbandmilliarde stärkt digitale Infrastruktur, Gesellschaft und Wirtschaft

Telekommunikationsministerin Köstinger setzt richtigen Kurs für Zukunft Österreichs – 1,4 Mrd. Euro für weiteren Breitband-Ausbau – Anträge ab heute möglich

Wien (OTS) - „Die zweite Breitbandmilliarde in der Höhe von 1,4 Mrd. Euro stärkt die digitale Infrastruktur sowie die Gesellschaft und die Wirtschaft unseres Landes. Das ist das größte Budget für den Breitband-Ausbau, das es jemals gab. Telekommunikationsministerin Elisabeth Köstinger setzt damit den richtigen Kurs für eine erfolgreiche Zukunft Österreichs“, betont Eva-Maria Himmelbauer, ÖVP-Bereichssprecherin für Telekommunikation und Netzpolitik. Heute, 23. März 2022, erfolgt der Startschuss für den ersten Fördercall. Entsprechende Anträge können bei der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gestellt werden, wie heute im Pressefoyer des Ministerrates bekanntgegeben wurde.



„Unser Ziel ist klar: Jede und jeder in Österreich soll Zugang zu schnellem Internet haben. Die notwendigen Voraussetzungen bzw. die Infrastruktur wird nun unter Federführung von Ministerin Elisabeth Köstinger geschaffen“, sagt Himmelbauer. Und weiter: „Dass wir auf dem richtigen Weg sind, zeigen uns die jüngsten Entwicklungen. Grundversorgung mit Festnetz-Breitband für nahezu alle der rund 3,9 Millionen Haushalte war im dritten Quartal 2021 bereits gewährleistet, daneben lag die Verfügbarkeit mit Anschlüssen, die schneller als 30 Mbit sind, schon bei 91 Prozent der Haushalte.“ Ebenfalls positiv stimme der Blick auf die Verfügbarkeit von „ultraschnellen Anschlüssen“ – die leistungsfähiger als 100 Mbit sind –, die bei 83 Prozent liege. Gigabit-fähige Anschlüsse – die schneller als 1.000 Mbit sind – seien aktuell für 50 Prozent der heimischen Haushalte verfügbar.



Die ÖVP-Abgeordnete abschließend: „Bis 2030 wollen wir einen flächendeckenden Breitbandausbau in Österreich. Jede Investition darin ist eine Investition in die Zukunft und einen wettbewerbsfähigen Standort Österreich. Bundesministerin Elisabeth Köstinger wird den erfolgreich eingeschlagenen Weg mit uns gemeinsam weitergehen – dabei hat sie unsere volle Unterstützung!“ (Schluss)





