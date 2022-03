Zwei Bergwelten, ein Kombiticket

Schneebergbahn und Rax-Seilbahn präsentieren neues Schneeberg-Rax-Kombiticket

Reichenau an der Rax / Wien (OTS) - Zwei Institutionen in Niederösterreich machen gemeinsame Sache: Die Schneebergbahn und die Rax-Seilbahn bringen ein neues Kombiticket auf den Markt und stärken somit den Ausflugs- und Nächtigungstourismus in den Wiener Alpen in Niederösterreich. Mit dem Schneeberg-Rax-Kombiticket kommen Natur- und Berginteressierte in den Genuss zweier Bergwelten – und das zu einem vergünstigten Preis: Erwachsene 55,00 Euro, Kinder (6-15 J.) 28,00 Euro. Das bedeutet eine Ermäßigung von 17,00 Euro für Erwachsene und 7,00 Euro für Kinder. Das Kombiticket für die Zahnrad- und Seilbahn ist ab sofort unter www.schneeberg-rax-kombi.at erhältlich.



Mittwoch, 23. März 2022. Die Rax-Seilbahn und die Schneebergbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich bündeln ihre Kräfte. Das Ergebnis dieses Schulterschlusses ist ein innovatives Kombiticket. Den Gästen wird laut Hubert Resch, Geschäftsführer der Schneebergbahn, dadurch ein großer Mehrwert geboten: „Das Schneeberg-Rax-Kombiticket bietet eine bequeme Möglichkeit, die beiden höchsten Berge der Wiener Alpen mit Schneebergbahn und Rax-Seilbahn zu erkunden. Es ist ein attraktives Angebot für Tages- und Nächtigungsgäste in unserer Region. Ich freue mich über die verstärkte Zusammenarbeit mit der Rax-Seilbahn und über ein weiteres tolles Angebot für unsere Gäste.“

Kooperationspartner auf Augenhöhe

Das Kombiticket ist rechtzeitig zum Start der neuen Ausflugs- und Wandersaison unter der neuen Website www.schneeberg-rax-kombi.at erhältlich. Der gemeinsame Auftritt zeigt deutlich: „Um nachhaltig erfolgreich zu sein, setzen wir auf ein gepflegtes Miteinander statt auf ein ausgeprägtes Konkurrenzdenken – davon profitieren schlussendlich unsere Gäste in der Region. Ziel dieser Kooperation ist es, sowohl technisch als auch strategisch Synergien zu bündeln und gleichzeitig die Individualität der einzelnen Partner zu wahren“, betont Bernd Scharfegger, Geschäftsführer von Scharfegger’s Raxalpen Resort und Eigentümer der familiengeführten Rax-Seilbahn.



Auch die Wiener Alpen in Niederösterreich sehen dieser Kooperation positiv entgegen: „Bei der Schneebergbahn und der Rax-Seilbahn handelt es sich um zwei führende Leitbetriebe in der Region, die Arbeitsplätze schaffen und für eine hohe Wertschöpfung sorgen. Dieses neue Kombiticket ist die ideale Lösung für unsere Gäste, um zwei traumhafte Bergwelten mit einem Ticket zu erleben“, sagt Mag. (FH) Mariella Klement-Kapeller, Geschäftsführerin der Wiener Alpen in Niederösterreich.

Rax-Seilbahn: In acht Minuten den Berg hinauf

Ausgestattet mit dem Gütesiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahnen“ sowie dem Qualitätsstempel der „TOP-Ausflugsziele Niederösterreichs“ besitzt die Rax-Seilbahn reichlich Strahlkraft. Die erste Personen-Seilschwebebahn Österreichs ist noch bis 18. April 2022 in Betrieb und startet anschließend mit den alljährlichen Revisionsarbeiten, um den Gästen in der kommenden Wandersaison einen sicheren und qualitätsvollen Aufenthalt zu bieten. Ab 30. April 2022 ist die Seilbahn wieder im Pendeltakt unterwegs und befördert Gäste in weniger als acht Minuten auf das Rax-Plateau. Oben auf 1.545 Metern Seehöhe angekommen begeben sich Wander- und Berginteressierte auf die Spuren legendärer Alpinisten, Schriftsteller und Poeten. Im „Alpengarten Rax“ entdecken Naturbegeisterte auf 4.000 Quadratmetern Edelweiß, Enzian und rund 200 weitere Pflanzenarten des Rax- und Schneeberggebiets. Für eine gehobene Hüttengastronomie sorgen der Raxalm-Berggasthof sowie das Ottohaus. Ein umfangreiches Nächtigungsangebot ist vorhanden.

Schneebergbahn: Entspannt auf den höchsten Berg Niederösterreichs

Stolz erhebt sich der Schneeberg nur knapp 80 Kilometer südlich von Wien. Das imposante Massiv kann man an klaren Tagen sogar von der Bundeshauptstadt aus sehen. Seit 1897 bringt die Schneebergbahn ihre Gäste einfach und entspannt auf den höchsten Berg Niederösterreichs. Vom Bahnhof Puchberg aus überwindet die Zahnradbahn über 1.200 Höhenmeter bis zur Endstation am Bergbahnhof Hochschneeberg. Bei der Fahrt mit den Salamander-Zügen (rund 40 Minuten) oder dem Nostalgie-Dampfzug (rund 90 Minuten) genießen die Gäste eine atemberaubende Natur, die sich mit jedem Höhenmeter ein wenig verändert. Das TOP-Ausflugsziel ist von Mai bis Mitte Dezember in Betrieb: Freuen Sie sich auf ein einzigartiges Berg- und Bahnerlebnis geprägt von Natur, Genuss und Geschichte sowie den naturnah neugestalteten Spielplatz am höchsten Berg Niederösterreichs. Die Busanbindung ab Neunkirchen und die stündliche Zuganbindung ab Wiener Neustadt ermöglichen eine bequeme und klimafreundliche Anreise.



Mehr Informationen zum Schneeberg-Rax-Kombiticket unter: www.schneeberg-rax-kombi.at



Mehr Informationen zur Raxalpe bzw. Rax-Seilbahn unter: www.raxalpe.com

Mehr Informationen zur Schneebergbahn unter: www.schneebergbahn.at





