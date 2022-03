Gemeindebund-Riedl: „Gemeinden werden jeden Cent für den Breitbandausbau abholen“

Ministerrat beschließt neue Förderrichtlinie für Breitbandausbau – Gemeinden können in einem ersten Schritt ab sofort 660 Mio. Euro abholen

Wien (OTS) - Der Österreichische Gemeindebund begrüßt die heute im Ministerrat beschlossene Förderrichtline für den Breitbandausbau. Demnach können Gemeinden ab sofort die erste Tranche in der Höhe von 660 Mio. Euro vom insgesamt 1,4 Mrd. Euro schweren Breitbandpaket abrufen. „Die Gemeinden werden hier jeden Cent abholen. Denn die Investition in den Breitbandausbau ist ein wichtiger Impuls für die Lebensadern in unseren Gemeinden“, sagt Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl.

Die Corona-Pandemie hat mehr als deutlich gezeigt, wie wichtig schnelles Internet für das Arbeiten, Lernen, Wohnen aber auch für die Pflege und Gesundheit im ländlichen Raum ist. „Nahezu alle Bereiche unseres Lebens sind mittlerweile digitalisiert. Deswegen ist jede Investition in die Breitbandversorgung speziell im ländlichen Raum richtig und wichtig, um gleichwertige Lebensbedingungen für alle Menschen in Österreich zu schaffen“, so der Gemeindebund-Chef.

Breitbandinfrastruktur ist ein wesentlicher Teil der Daseinsvorsorge unseres Landes. „Genauso wie Strom, Kanal, Abwasser und Müllentsorgung, ist der Breitbandausbau das Um und Auf für eine zeitgemäße Infrastruktur“, sagt Alfred Riedl. Für die Gemeinden ist die Digitalisierung gleichzeitig auch ein Standort- und Wettbewerbsfaktor. „Denn eine schnelle Internetverbindung sichert Arbeitsplätze, verhindert Abwanderung und bringt neue Möglichkeiten in der Bildung und im Gesundheitswesen. Daher appelliere ich an alle Gemeinden, das Geld für den Breitbandausbau abzuholen und rasch in moderne Infrastruktur zu investieren“, so Riedl.

Informationen über den Österreichischen Gemeindebund:

Der Österreichische Gemeindebund ist seit 1947 die kommunale Interessensvertretung von 2.082 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden und Städte auf Bundesebene und repräsentiert damit insgesamt rund 70 Prozent der österreichischen Bevölkerung.

