Bäckerei mel & koffie spendet Back- und Spielwaren für Samariterbund-Sozialmärkte

Mit Fußbällen und Springschnüren unterstützt die Bäckerei mel & koffie armutsgefährdete Kinder von Sozialmarkt-Kund*innen.

Wien (OTS) - Bewegung und Sport tun jedem gut – vor allem nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Monate. Gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien hatten wenige Möglichkeiten sich richtig auszutoben und ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachzugehen. Das möchte Peter Ostendorf, Gründer der Bäckerei mel & koffie in Wien Alsergrund, ändern. Im Beisein von Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin des neunten Wiener Gemeindebezirks, spendete er mehrere Dutzend Fußbälle und Springseile an den Samariterbund Wien. Die Bälle und Seile werden vom Samariterbund an armutsgefährdete Kinder der Sozialmarkt-Kund*innen weitergegeben.

„Ich freue mich, dass wir mit den Sportartikeln Kindern eine Freude bereiten können, die es im Leben nicht so leicht haben. Wir sind froh, dass wir über die gute langjährige Zusammenarbeit mit dem Samariterbund Wien einen Partner haben, der sich für benachteiligte Kinder einsetzt“, sagte Peter Ostendorf, Gründer der Bäckerei mel & koffie.

„Gerade armutsgefährdete Kinder sind besonders hart von der Pandemie betroffen und müssen derzeit einfach zu viel aushalten. Zudem sind in den letzten zwei Jahren Spiel und Spaß durch viele Einschränkungen zu kurz gekommen. Umso mehr freut es mich, dass die Samariterbund-Sozialmärkte durch Spiel- und Backwarenspenden unterstützt werden. Denn es sind Aktionen wie diese, die zeigen, dass Zusammenhalt und Solidarität bei uns im Bezirk keine leere Floskel, sondern gelebte Praxis sind. Ich bedanke mich herzlich für das Engagement aller Beteiligten“, sagte Saya Ahmad, Bezirksvorsteherin Wien-Alsergrund.

„Wir bedanken uns sehr herzlich für die großzügige Spende der Bäckerei mel & koffie“, betonte auch Georg Jelenko, Projektleiter der Sozialmärkte des Samariterbund Wiens. „Ein Großteil der Sozialmarkt-Kundinnen und -Kunden sind kinderreiche Familien und Alleinerzieherinnen. Die zahlreichen Fußbälle und Springseile landen garantiert bei den richtigen Kindern“, so Jelenko.

Zudem übergab die Bäckerei mel & koffie Bio-Brot und –Gepäck und süße gefüllte Schnecken an den Samariterbund, die in den Sozialmärkten an sozial benachteiligte Familien ausgeteilt werden.

Dank einer Kooperation holt der Samariterbund Wien regelmäßig übrig gebliebene Backwaren der Bäckerei mel & koffie für bedürftige Menschen ab. Durch die Lebensmittelweitergabe wird nicht nur Menschen mit finanziellen Schwierigkeiten geholfen, sondern auch das Klima geschützt.

Bei der Bäckerei mel & koffie wird viel Wert auf Handwerk und Zutaten gelegt, die hochwertig, regional, biologisch und saisonal sind. Neben dem Geschäft in Wien Alsergrund, betreibt Peter Ostendorf eine weitere Bäckerei mit dem gleichen Konzept in Wien Leopoldstadt.

Der Samariterbund Wien betreibt in Wien fünf Sozialmärkte (SOMA), in denen Menschen mit geringem Einkommen Nahrungsmittel und Hygieneartikel zu besonders günstigen Preisen einkaufen können und auch Spenden angenommen und weitergegeben werden. In den SOMAs wird seit Jahren auf Lebensmittelrettung gesetzt: Der Samariterbund Wien holt täglich von Partner*innen Lebensmittel ab, die genießbar, aber nicht verwertbar sind, und gibt sie in den Sozialmärkten an sozial benachteiligte Menschen weiter. Dadurch können jährlich mehr als rund 1.000 Tonnen Waren gerettet werden.

